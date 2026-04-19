Burnout e Alienazione: Il Viaggio di Marta tra Realtà e Fantasia

Un romanzo che esplora il tema del burnout e dell'alienazione nel mondo del lavoro moderno, intrecciando la storia di una giovane alla ricerca di un futuro migliore con il tragico caso di Andreas Lubitz. Un'indagine sulle inquietudini contemporanee, la fragilità delle relazioni e la ribellione silenziosa.

La protagonista, Marta, si trasferisce al Nord in cerca di un futuro migliore, ma si scontra con la dura realtà: il lavoro perfetto si rivela alienante, portandola a una diagnosi di burnout. Questo malessere, un tempo definito esaurimento nervoso, oggi è una categoria precisa che descrive un profondo disagio fisico e mentale.

La malattia certificata le permette di mantenere uno stipendio pur assente, mentre oscilla tra passività e ribellione, ricorrendo ad abuso di sostanze e rapporti superficiali.

Parallelamente, la narrazione intreccia la sua storia con quella di Andreas Lubitz, il pilota che nel 2015 causò la sciagura aerea della Germanwings, un tragico episodio di suicidio che costò la vita a 147 persone.

L'autrice, Giuila Sara Miori, spinge la protagonista in un'altalena tra reale e fantasia, riflettendo sulle inquietudini contemporanee.

L'autrice stessa ha vissuto in Olanda e lavorato in multinazionali, sperimentando un malessere psicologico che considera un'etichetta di comodo per medicalizzare e marginalizzare senza affrontare le cause sistemiche.

L'idea del legame con Lubitz è nata dalla difficoltà di comprendere come una persona definita normale possa compiere un atto così distruttivo, specialmente se anche lui aveva ricevuto una diagnosi di burnout.

Il romanzo, lungi dall'essere autobiografico o terapeutico, esplora le pressioni sociali e la ricerca illusoria della felicità.

Marta, sopraffatta dalle regole imposte, raggiunge un limite e sceglie di ribellarsi silenziosamente, pur combattuta tra vergogna, paura e un profondo desiderio di autenticità.

Questa generazione di Millennials è cresciuta con il mito dell'estero, ma la realtà si scontra con le illusioni, rendendo difficile radicarsi in contesti ostili e creando legami superficiali.

Le relazioni sono indicate come un altro punto dolente, sfaldate e prive di consistenza, forse a causa di ruoli sociali in crisi, ma soprattutto per un generale senso di isolamento e disconnessione reciproca





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