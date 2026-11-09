Busitalia, autista urta anziana con cane: richiesta verifiche immediate

Un'autista di Busitalia aggredisce verbalmente una donna anziana per la presenza del barboncino. La compagnia conferma le verifiche interne sull'accaduto a Rimini.

La situazione si è consumata intorno alle 10:20 in Riviera Ponti Romani, a Rimini, dove una donna ultrasettantenne ha subito un'aggressione verbale da parte del conducente di un autobus di linea. L'episodio, verificatosi a bordo del mezzo pubblico, ha visto l'autista alzare la voce e smentire il diritto di viaggiare della cliente esclusivamente in base alla presenza del suo piccolo barboncino, tenuto tra le braccia durante il tragitto.

Dettagli dell'Aggressione Verbale

La protagonista del racconto ha descritto l'evento con particolare dettaglio, spiegando che stava salendo sul pullman insieme a un'amica quando il guidatore l'ha notata con l'animale al seguito. Non si è trattato di un primo approccio critico, poiché la signora ha precisato che non è la prima volta che utilizza i trasporti pubblici con il proprio cane, ma questa volta l'atteggiamento del conducente ha rappresentato una netta eccezione. L'autista non si è limitato a un richiamo formale, ma ha iniziato a urlare contro la donna, contestandole apertamente la presenza del quadrupede all'interno del veicolo.

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Il Tentativo di De-escalation e Reazione

Nell'immediato, la donna ha cercato di normalizzare la situazione e tranquillizzare gli animi, offrendosi persino di scendere dall'autobus e attendere il prossimo mezzo disponibile. Questa proposta di accomodamento non è stata accolta con garbo dal conducente, il quale ha abbandonato il posto di guida, si è avvicinato alla passeggera e le ha sventolato davanti il regolamento di viaggio. Nonostante il gesto intimidatorio, l'autista ha insistito con la cliente che lei non doveva assolutamente scendere, creando un clima di forte tensione e incomprensione che ha lasciato l'anziana passeggera amareggiata e perplessa.

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La Protesta Passeggeri e Contatti con Busitalia

La tensione è esplosa nuovamente durante la fermata successiva, quando un altro viaggiatore ha suonato il campanello per scendere. Non appena il bus si è fermato, l'autista ha ricominciato a urlare parole non gentili, pretendendo persino che le due donne si scusassero con lui per averlo infastidito. L'alterco ha attratto l'attenzione di altri passeggeri, testimoni oculari dello scontro che hanno assistito stupiti alla scena. La signora ha poi contattato direttamente Busitalia, chiedendo verifiche ufficiali, l'ascolto delle testimonianze e la chiarificazione dei comportamenti richiesti al personale, sottolineando come il rispetto reciproco sia fondamentale nei servizi pubblici.

Nuove Verifiche e Risposta del Vettore

La compagnia di trasporto Busitalia ha risposto all'accaduto assicurando che verranno effettuate tutte le indagini del caso. La direttrice della società ha confermato la necessità di ascoltare le versioni dei fatti per comprendere quali norme siano state violate o applicate in modo eccessivo. L'episodio mette in luce la necessità di garantire modalità di reclamo semplici e accessibili, specialmente per gli anziani, e ribadisce il principio che un autobus è un servizio pubblico dove i cittadini non devono sentirsi umiliati per aver semplicemente richiesto di viaggiare nel rispetto delle norme vigenti.