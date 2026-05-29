Buste paga: dal 2026 obbligatorio il codice unico del CCNL

Dal maggio 2026 le buste paga italiane dovranno riportare il codice alfanumerico del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato, per garantire maggiore trasparenza e contrastare i contratti pirata.

A partire dal mese di maggio 2026, le buste paga dei lavoratori italiani dovranno obbligatoriamente riportare il codice alfanumerico unico del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ( CCNL ) applicato.

Questa innovazione, introdotta dal decreto Primo Maggio (decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62), ha l'obiettivo di rendere più trasparente il rapporto di lavoro e di consentire ai dipendenti di verificare facilmente se il trattamento economico e normativo ricevuto è quello corretto. Il CCNL è il contratto stipulato tra le associazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro, che stabilisce le condizioni minime applicabili a tutti i lavoratori di un determinato settore.

Tra gli elementi fondamentali definiti dal CCNL ci sono il salario minimo, il livello di inquadramento professionale, le maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno o festivo, la tredicesima e la quattordicesima mensilità (quando previste), le ferie, i permessi, la malattia, la maternità e la paternità, il trattamento di fine rapporto (TFR) e i contributi previdenziali. La presenza del codice alfanumerico unico consentirà ai lavoratori di accedere a banche dati pubbliche per confrontare il proprio contratto con quello di riferimento, riducendo il rischio di errori o abusi.

Secondo quanto denunciato dalla CGIL, i rischi concreti legati all'applicazione di contratti collettivi non corretti sono molteplici e possono avere un impatto significativo sulla vita del lavoratore. Tra i principali problemi segnalati dal sindacato ci sono una busta paga più leggera del dovuto, mansioni sotto-inquadrate rispetto al livello contrattuale spettante, minori maggiorazioni per straordinari, turni, notturni e festivi, nonché riduzioni nei permessi e nella protezione per malattia.

Inoltre, un contratto non conforme porta a un taglio dei contributi previdenziali versati, con conseguente penalizzazione della pensione futura. La CGIL ha più volte sottolineato l'importanza di questa misura per contrastare i cosiddetti 'contratti pirata', ovvero accordi siglati da associazioni datoriali scarsamente rappresentative che offrono condizioni peggiorative rispetto ai contratti leader del settore. L'adozione di questi testi svantaggiosi si traduce per il dipendente in retribuzioni inferiori, tutele ridotte e un minor versamento di contributi. Come funziona praticamente la verifica?

Quando il lavoratore riceve la busta paga, deve controllare la presenza del codice alfanumerico unico del CCNL, che dovrebbe trovarsi vicino alle voci 'Contratto applicato', 'CCNL', 'Codice contratto' o 'Codice CNEL' (quest'ultimo è il codice assegnato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro). Una volta individuato il codice, il lavoratore può confrontarlo con quelli presenti negli archivi ufficiali del Ministero del Lavoro o dei sindacati, per accertarsi che sia effettivamente quello corretto per la sua categoria e mansione.

La mancata indicazione del codice, o la presenza di un codice non corrispondente al settore di appartenenza, potrebbe costituire un indizio di irregolarità. In caso di dubbi, il lavoratore può rivolgersi al proprio sindacato di riferimento o all'Ispettorato del Lavoro per una verifica approfondita. Questa misura si inserisce in un quadro più ampio di iniziative volte a rafforzare la trasparenza e la legalità nel mercato del lavoro, tutelando i diritti dei lavoratori e contrastando il dumping contrattuale.

Con l'entrata in vigore del decreto, si prevede che le aziende dovranno aggiornare i propri sistemi di gestione delle paghe per includere il nuovo codice, e i lavoratori potranno beneficiare di una maggiore consapevolezza e capacità di controllo sulla propria condizione contrattuale





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