Butragueño: "Siamo il Real Madrid, puntiamo alle semifinali. Contro il Bayern, pronti e fiduciosi"

Emilio Butragueño, direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid, esprime fiducia e determinazione prima della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Nelle cronache italiane, si parla delle ambizioni di Bologna e Fiorentina, dei futuri di diversi allenatori e delle dinamiche di mercato.

Emilio Butragueño, attuale direttore delle relazioni istituzionali del Real Madrid , ha rilasciato dichiarazioni a Prime Video in vista della partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco . Con fermezza e convinzione, ha dichiarato: Siamo coscienti della difficoltà della sfida, ma siamo pronti e ci crediamo.

Non cambiano lo stadio né l'avversario; nutriamo un grande rispetto per un club prestigioso come il Bayern Monaco, ma ricordiamoci che siamo il Real Madrid e il nostro obiettivo sono le semifinali. Ribadisco, siamo pienamente consapevoli di chi andremo ad affrontare, ma assicuro che faremo tutto il possibile per raggiungere il nostro scopo. Il futuro è nel presente, e la nostra attesa è ormai quasi terminata. Ci attende una sfida immensa, che affrontiamo con rinnovata speranza. Abbiamo una fiducia incrollabile nei nostri giocatori. Sarà fondamentale difendere con la massima concentrazione e, qualora riuscissimo a superare la loro prima pressione, potremmo concretizzare delle opportunità significative. Ogni singola energia della nostra squadra è focalizzata su questo incontro cruciale. Nel frattempo, il mondo del calcio italiano è in fermento. Il Bologna e la Fiorentina cercano l'impresa per rilanciare le proprie ambizioni, mentre si discute del futuro di mister Sarri. La Serie A, d'altronde, non smette mai di stupire. Arsenal-Sporting CP vedrà Martinelli partire dal primo minuto, preferito a Trossard, con Eze in campo. In casa Inter, le parole di Chivu e una potenziale scommessa estiva alimentano il dibattito, mentre per il Milan il futuro di Allegri sembra già definito. La Juventus osserva con attenzione la traiettoria del giovane Spalletti, e a Napoli è iniziato un vero e proprio braccio di ferro tra De Laurentiis e Conte. Il Parma è alle prese con la questione Cuesta, etichettato come inadatto, e si dibatte sulla demonizzazione del modulo 3-5-2. Il presidente della FIGC, Gravina, a Le Iene si è detto amareggiato, sottolineando come quanto fatto non potesse essere migliorato, e ha lamentato la tendenza della gente a dimenticare. Intanto, Kvaratskhelia si conferma giocatore dominante in una squadra altrettanto forte, facendo la fortuna del PSG anche senza necessariamente andare a segno. L'Inter sembra aver trovato un punto fermo con Chivu, i cui dettagli del rinnovo di contratto da allenatore nerazzurro vengono ora svelati. Gianluca Di Marzio riflette sulla vittoria dell'Atletico Madrid, attribuendola al Cholo e alla sua identità di gioco, e auspica che l'Italia possa ritrovare la propria. Gli opinionisti si interrogano sul mercato estivo che servirà all'Inter, mentre le formazioni ufficiali di Bayern Monaco-Real Madrid vedono Arbeloa puntare su Brahim e Kompany confermare la propria formazione tipo. Sul fronte delle cronache sportive meno blasonate, buone notizie per De Pieri del Bari, che ha svolto gran parte del lavoro odierno con i compagni, mentre la crisi della Juve Stabia preoccupa, con Elefante che si dice atterrito dalle parole del giorno prima e annuncia la richiesta di aiuto al territorio. Il Catania, invece, ci ripensa ed esonera Viali e tutto il suo staff dopo sole quattro partite. Bandecchi, confrontato con un paragone a Ceausescu, risponde ai Rizzo definendolo un onore essere malvisto da gente di quel tipo. Vengono inoltre fornite le quote per il risultato esatto di Fiorentina-Lazio. Per la Nazionale Femminile, Greggi e Oliviero spronano le compagne a ripetersi contro la Danimarca, con Soncin che dichiara di aver ottenuto il risultato desiderato per poter continuare a sognare. Queste notizie provengono da una selezione di editori terzi, operanti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com, che gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Real Madrid Bayern Monaco Champions League Calcio Serie A

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Real Madrid, nuovo caso Asencio: salta il Bayern Monaco, Arbeloa non lo ha convocatoNuovi problemi al Real Madrid? Nelle ultime ore il club spagnolo ha diramato la lista dei convocati per il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, in program

Read more »

Bayern Monaco-Real Madrid pronostico e quote, la chicca sul matchScopri il pronostico su Bayern Monaco-Real Madrid con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match.

Read more »

Champions, tabellone completo a metà: Bayern o Real per il PSG. Atletico, occhi verso LondraAtletico Madrid e Paris Saint-Germain sono le prime due semifinaliste di questa edizione di Champions League, ma potranno affrontarsi solo in finale. Spagnoli e francesi sono infatti dalla parte oppos

Read more »

Bayern Monaco-Real Madrid, dove vedere i quarti di Champions League in tv e streamingLa copertina del ritorno dei quarti di Champions League è sulle note del nuovo singolo dei Take That 'You’re a Superstar' (EMI Records/Universal). Il brano segna il ritorno della band con musica inedita dall’ultimo del 2023 e anticipa il nuovo Tour, The Circus Live, che vedrà Gary, Mark and Howard girare gli stadi di Regno Unito e Irlanda.

Read more »

Champions: Bayern Monaco-Real Madrid e Sporting-Arsenal DIRETTA e FOTOMatch validi per il ritorno dei quarti di finale. All'andata 2-1 per i tedeschi al Bernabeu e 1-0 per gli inglesi sui lusitani (ANSA)

Read more »

Bayern Monaco-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Arbeloa punta su Brahim, Kompany non cambiaBayern Monaco e Real Madrid tornano a sfidarsi per l’accesso alle semifinali di Champions League. Le due formazioni, che vantano 21 vittorie della competizione (15 del Real), ripartono dal 2-1 matur

Read more »