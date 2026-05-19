Caccia alla 'manina' dopo la polemica tra governo e opposizioni

La vicenda riguarda la mozione approvata in Parlamento che contiene una frase che sconfessa apertamente gli impegni presi con la Nato e con l'uomo forte della Casa Bianca. La premier e il ministro di FdI sono infuriati e si occupano di una 'revisione degli obiettivi più ambiziosi' in base alla situazione economica e alle priorità nazionali. La mozione è stata depurata da quelle righe, ma la caccia alla 'manina' che ha inserito il passaggio nell'occhio del ciclone continua.

La premier, come il ministro di FdI, è infuriata per quella parentesi nel testo che sconfessa apertamente i patti siglati con la Nato e con l'uomo forte della Casa Bianca , come anticipato dal Messaggero.it.

Promuovendo 'una revisione degli obiettivi più ambiziosi (come il 5 per cento) alla luce della situazione economica e delle priorità nazionali'. Tempismo pessimo, tuona la presidente del Consiglio. Mentre lei sta trattando con l'Unione europea per ottenere flessibilità sulla spesa energetica. Altrimenti, è l'aut-aut, l'Italia non prenoterà la sua fetta dei fondi 'SAFE' per la spesa militare: un prestito da 14,9 miliardi di euro.

Squillano i telefoni, i decibel salgono di minuto in minuto. E il bianchetto di Palazzo Chigi si mette in moto. Salta il paragrafo incriminato, che manda in soffitta gli impegni Nato. La mozione arriva nell'emiciclo di Palazzo Madama 'depurata' da quelle righe suscettibili di aprire un caso diplomatico.

Per il caso politico è troppo tardi: le opposizioni hanno gioco facile a canzonare la maggioranza per il 'dietrofront' improvviso. Doppio: prima sugli impegni Nato, poi sulla stessa sconfessione che viene cancellata dai capigruppo. Caso chiuso? Insomma.

Da copione, parte subito la caccia alla 'manina' che ha inserito nella mozione il passaggio nell'occhio del ciclone. Chi voleva mettere un dito negli occhi al presidente Usa? I sospetti cadono subito sui leghisti, Massimiliano Romeo, intercettato alla buvette, sorride di gusto e nega senza troppa convinzione: 'Ma no, non era questo il momento, abbiamo rinviato'. Da Forza Italia, che ha apposto la prima firma, quella del capogruppo Stefania Craxi, parlano di un testo limato insieme, fra alleati, ieri sera.

Un testo di 'compromesso' per venire incontro alle bizze leghiste. La caccia alla 'manina' prosegue. L'incidente per ora è rientrato. E ai piani alti del governo tutti sperano che l'eco non sia arrivato fino allo Studio Ovale.

'Così abbiamo localizzato i cadaveri'. Il racconto dei tre speleosub finlandesi Marco Montingelli, l'attore arrestato dopo un inseguimento dei carabinieri. Lui: 'Non sapete chi sono io, vi faccio licenziare'Ermal Meta: 'A Sanremo non mi hanno capito. Celentano mi mandò un messaggio, mi basta per essere fiero'Daniele torna ad Amici un anno dopo la vittoria: l'intervento, l'addio a New York e l'amicizia con AlessioJannik: 'Torneo speciale, se mi fermo a pensare a quello che ho fatto è incredibile.

L'obiettivo resta Parigi'Amici, pagelle finale: Lorenzo può diventare grande (8), Elena non è a fuoco (5,5), Alessio sogna Beyoncé (7,5





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