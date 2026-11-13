Cacciatori di eclissi: viaggi costosi e una passione che diventa stile di vita

I cacciatori di eclissi viaggiano in tutto il mondo per seguire le eclissi totali, spendendo migliaia di dollari a viaggio. Il racconto di Kate Russo e Clint Werner.

I cacciatori di eclissi sono appassionati disposti a viaggiare in capo al mondo pur di assistere a un'eclissi totale di Sole. La psicologa clinica Kate Russo, che ha visto dieci eclissi totali e ha scritto tre libri sull'argomento, sostiene di voler inseguire questi fenomeni per tutta la vita. Il loro racconto descrive una passione che incide sulle scelte economiche, sulle vacanze e perfino sulla personalità di chi la pratica.

Secondo quanto riportato, in media si verifica un'eclissi solare totale ogni sedici mesi, e per i prossimi cent'anni esiste già un calendario di questi eventi. Russo esclude di poter perdere un'eclissi, perché chi la segue sa con largo anticipo dove e quando accadrà il fenomeno successivo.

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Viaggi pianificati con anni di anticipo

Le eclissi totali sono visibili soltanto da fasce ristrette della superficie terrestre, e per questo i cacciatori di eclissi devono spesso raggiungere l'altro capo del pianeta. Tutti gli appassionati intervistati dichiarano che le uniche vacanze che si concedono sono i viaggi organizzati per inseguire questi eventi astronomici.

Molti di loro pianificano gli spostamenti con anni di anticipo, ma la passione resta una dipendenza costosa. Nessuno dei cacciatori contattati ha voluto indicare quanto denaro abbia speso complessivamente per seguire le eclissi.

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Clint Werner, cacciatore di San Francisco con un bottino di 14 eclissi totali, ammette di non avere idea della cifra complessiva. Ricorda però che l'anno scorso lui e il marito hanno speso varie migliaia di dollari a testa per un viaggio da Darwin, in Australia, fino alla parte indonesiana del Borneo. Il marito, Donald, è impallidito alla notizia del costo, ma Werner gli ha fatto notare che l'eclissi successiva sarebbe stata visibile dagli Stati Uniti, contribuendo così a compensare la spesa.

Per assistere alle eclissi, Werner e Donald hanno viaggiato in Zambia, alle isole Svalbard, nelle remote isole Aleutine dell'Alaska e nel sud del Pacifico, quest'ultimo per tre volte. Werner racconta che il primo appuntamento con il marito era iniziato proprio con la presentazione della sua passione per le eclissi.

Le emozioni che accompagnano l'eclissi totale

Durante un'eclissi solare, secondo le testimonianze raccolte, la sensazione più immediata è l'arrivo di un'ombra dall'orizzonte. Werner descrive una striscia blu scuro che, se si ha la vista libera a occidente, appare vicino all'orizzonte e si avvicina rapidamente, come un muro in movimento o una tempesta silenziosa, cioè l'ombra della Luna.

Poi la luce cambia in modo insolito, con una qualità quasi metallica. Nel momento della totalità il Sole scompare dietro la Luna e l'aura di plasma che lo circonda appare in raggi perlacei. Werner definisce l'esperienza strana e leggermente minacciosa, un vero ribaltamento della normalità che fa quasi drizzare i capelli.

Un altro appassionato, Schneider, è diventato dipendente dalle eclissi dopo la prima, vista nel 1970 nello stadio di football americano di un'università in North Carolina, quando aveva 14 anni. Pur avendo provato ogni fase, si è ritrovato a restare immobile a fissare il cielo, con il binocolo ancora appeso al collo.

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Lo studio delle emozioni e i ricercatori

Kate Russo si occupa delle conseguenze emotive dell'osservazione delle eclissi e raccoglie, attraverso lunghe interviste, le esperienze di altri appassionati. Per descrivere le fasi emotive vissute durante un'eclissi totale ha coniato l'acronimo inglese Spaced, che significa sballato.

Le fasi individuate da Russo sono senso di anomalia, paura, ammirazione, connessione, euforia e desiderio di ripetere l'esperienza. Secondo la psicologa, numerose testimonianze confermano che questa sequenza si ripete sempre.

Altri ricercatori hanno studiato in particolare l'ammirazione, scoprendo che può produrre un senso di benessere e alterare la percezione del tempo. Uno studio del 2012 dell'università di Stanford ha spiegato che questo sentimento immerge le persone nel momento presente, influenza le decisioni e rende la vita più soddisfacente del solito.

Per approfondire la figura degli appassionati e di chi ha visto più eclissi, il riferimento indicato è il sito eclipse-chasers.com. Il sito di Kate Russo, dedicato all'esperienza di assistere a un'eclissi, è beingintheshadow.com.