Cadavere mummificato in casa a Muggia: figlia denunciata, indagini in corso

A Muggia, in provincia di Trieste, i carabinieri hanno scoperto il corpo mummificato di una donna di 84 anni, custodito in casa dalla figlia 57enne. La donna, ex poliziotta, è stata denunciata per occultamento di cadavere. Le indagini mirano a far luce sui motivi del gesto e sulla condizione psicologica della figlia. L'autopsia chiarirà le cause e la data del decesso.

Viveva tra le mura domestiche con il corpo senza vita della madre da un periodo stimato tra i due e i tre anni. Un macabro ritrovamento ha scosso la comunità di Muggia , in provincia di Trieste , dove i carabinieri hanno scoperto la mummia dell'anziana donna, di 84 anni, all'interno della sua abitazione. Il cadavere, rinvenuto nella camera da letto, era occultato sotto un impermeabile e un'ingente quantità di indumenti.

La figlia della defunta, una donna di 57 anni, precedentemente impiegata come poliziotta, è stata portata in caserma e formalmente denunciata per occultamento di cadavere. Le indagini, coordinate dalla Procura di Trieste, sono state immediatamente avviate per fare luce sulle circostanze di questo straziante evento. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti il medico legale e il pubblico ministero Andrea La Ganga, determinati a fare chiarezza sulla dinamica dei fatti. Per stabilire con precisione la data del decesso dell'84enne, saranno disposti sia l'esame autoptico che il test tossicologico, esami fondamentali per fornire dettagli cruciali sull'epoca della morte e sulle sue possibili cause. Le prime valutazioni suggeriscono che il decesso risalga a oltre due anni fa, un lasso di tempo che solleva interrogativi significativi sulla condizione della donna e sui motivi che l'hanno portata a nascondere il corpo della madre. L'appartamento è stato posto sotto sequestro, un provvedimento necessario per preservare le prove e consentire agli inquirenti di ricostruire l'esatta sequenza degli eventi. L'intervento dei carabinieri è scaturito da una segnalazione di un individuo preoccupato per l'assenza di notizie e contatti con l'anziana da un considerevole periodo di tempo. L'abitazione, disposta su due piani, si presentava in condizioni igienico-sanitarie particolarmente precarie, un dettaglio che aggiunge un elemento di tristezza e sconforto a questa già drammatica vicenda. L'indagine si concentra ora sull'individuazione delle motivazioni che hanno spinto la figlia a celare il corpo della madre per un periodo così prolungato, un aspetto che suscita interrogativi sulla sua salute mentale e sulla sua capacità di affrontare la situazione. Le dichiarazioni della 57enne, riportate dal quotidiano Il Piccolo, gettano ulteriore luce sulla vicenda: “Quando l'ho trovata morta per terra non sapevo chi chiamare... né cosa fare. Allora l'ho coperta... ero tanto legata a lei e l'ho tenuta con me. Ricordo che era la fine di novembre del 2022...”. Queste parole, che rivelano un profondo legame affettivo, lasciano intravedere una condizione di estrema fragilità psicologica e di abbandono personale. Il Comune di Muggia, attraverso una nota ufficiale, ha precisato che la donna non era seguita dai servizi sociali comunali, un aspetto che potrebbe complicare la ricostruzione del suo percorso di assistenza. Nel corso degli interrogatori, la 57enne ha affermato di essere in cura presso il Centro di Salute Mentale (CSM) di Domio, un dettaglio che potrebbe indirizzare le indagini verso la comprensione delle sue condizioni mentali. L'amministrazione comunale ha sottolineato l'assenza di segnalazioni da parte dei vicini di casa o di altri residenti, un elemento che evidenzia una possibile situazione di isolamento e di difficoltà nel chiedere aiuto. Il caso ricorda, per alcuni aspetti, l'episodio avvenuto a Borgo Virgilio, in provincia di Mantova, dove un ex infermiere aveva simulato l'identità della madre defunta per mantenere il corpo in casa. Un confronto che sottolinea la complessità e la delicatezza di queste situazioni, spesso legate a problemi di salute mentale e a profondi legami familiari





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