CADMI Milano: Riapertura Cascina per Donne Sopravvissute alla Violenza

Il progetto CADMI trasforma la Cascina di Milano in centro accoglienza e formazione per donne e figli sopravvissuti alla violenza, con 30.000 mq di parco.

Il progetto denominato CADMI, acronimo di Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano, sta portando avanti un'iniziativa fondamentale per sostenere le donne che fuggono da situazioni di violenza domestica. L'obiettivo principale è fornire uno spazio fisico sicuro e autonomo, dove le beneficiarie possano ritrovare la libertà di scegliere il proprio futuro. Questa struttura non rappresenta solo un rifugio temporaneo, ma diventa il fondamento per costruire una nuova vita indipendente, sia per le donne che per i loro figli.

Struttura e Infrastrutture del Nuovo Centro

Il nucleo centrale di questa operazione è l'immobile denominato Cascina, una struttura che offre una superficie di 2.600 metri quadrati dedicata agli edifici. A questa area coperta si aggiungono oltre 30.000 metri quadrati di parco circostante, creando un ambiente ampio e aperto. La disponibilità di tali spazi è cruciale per permettere alle ospiti di vivere in condizioni dignitose, lontano dai traumi del passato. La parte interna della cascina è ormai quasi pronta per accogliere le prime utilizzatrici, segnando un progresso tangibile nel ciclo di costruzione.

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Programma di Inclusione e Formazione Professionale

Oltre alla semplice ospitalità, il progetto mira a creare un luogo in cui inclusione sociale, formazione, lavoro e cultura si incontrano sinergicamente. Il programma prevede attività specifiche volte a favorire l'occupabilità e l'integrazione nella società. Le donne che beneficeranno di questo supporto potranno accedere a percorsi di formazione professionale strutturati, preparandole per il mercato del lavoro contemporaneo. L'approccio è olistico, riconoscendo che la guarigione emotiva deve essere accompagnata da strumenti concreti per l'indipendenza economica.

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Rete di Sostegno Istituzionale e Territoriale

La riuscita dell'iniziativa dipende da una collaborativa rete che collega diverse realtà. Il centro opera in stretta sinergia con i centri antiviolenza esistenti, garantendo un supporto continuo e specialistico. Inoltre, vengono coinvolte le istituzioni locali, che forniscono il quadro normativo e il supporto amministrativo necessario. Anche le realtà economiche, sociali e culturali del territorio di Milano sono chiamate a partecipare, trasformando il progetto in una risorsa comune. Questa integrazione assicura che le beneficiarie non siano isolate, ma inserite in una comunità che ne supporta il reinserimento.

Obiettivi del Progetto e Coinvolgimento Cittadino

La campagna attuale presenta alla città di Milano gli obiettivi specifici del progetto, invitando i cittadini a sostenerne il completamento. Un video divulgativo spiega nel dettaglio la visione e l'importanza di restituire vita a questo edificio storico. Restituire vita alla Cascina significa creare opportunità concrete per le donne e i loro figli, permettendo loro di tornare a scegliere e progettare. Allo stesso tempo, l'iniziativa mira a restituire valore alla città stessa, migliorando il tessuto sociale e dimostrando un impegno concreto contro la violenza di genere. Questa attività si inserisce nel mese dedicato alla sensibilizzazione, sottolineando l'urgenza e l'importanza del tema.