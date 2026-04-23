La retrocessione del Leicester City in Championship e l'importanza crescente della sostenibilità ambientale nel ruolo del farmacista italiano, con particolare attenzione al progetto ReMed per il riciclo delle penne da insulina.

Il Leicester, un tempo simbolo di un'incredibile ascesa nel mondo del calcio, sta vivendo un momento di profonda crisi. La retrocessione in Championship, avvenuta martedì sera, è stata una caduta annunciata, un epilogo amaro per un club che solo pochi anni fa aveva conquistato la Premier League.

La squadra ha celebrato il decimo anniversario del trionfo del 2016 con una partita contro le giovani promesse asiatiche, un evento che sembrava voler rievocare i fasti del passato, ma che si è trasformato in un triste presagio. L'acquisto del club da parte di Srivaddhanaprabha senior nel 2010 aveva segnato l'inizio di un'era di successi, culminata con la storica vittoria del campionato inglese nel 2016, che ha proiettato il Leicester e il suo proprietario sulla scena internazionale.

Un premio di un milione di sterline per ogni giocatore della rosa era stato promesso in caso di salvezza, ma la crisi, iniziata nel 2022, si è rivelata troppo profonda per essere superata. L'esonero di Cifuentes, avvenuto il 25 gennaio 2026 dopo una sconfitta contro l'Oxford United, non è riuscito a invertire la rotta, e l'arrivo dell'ex centrocampista come allenatore ad interim non ha prodotto gli effetti sperati.

La retrocessione è stata certificata dal pareggio per 2-2 contro un avversario diretto, un risultato che ha sancito la fine di un ciclo. Parallelamente, il ruolo del farmacista italiano sta subendo una significativa evoluzione, soprattutto in seguito alla pandemia. Da semplice dispensatore di farmaci, il farmacista è diventato un punto di riferimento essenziale per i cittadini, un raccordo naturale con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il suo impegno si estende oltre la tradizionale erogazione di servizi farmaceutici, abbracciando un concetto più ampio di recupero e sostenibilità ambientale. I farmacisti sono da sempre attenti all'impatto ambientale delle loro attività, promuovendo pratiche virtuose e contribuendo alla salute del pianeta. Questa attenzione si concretizza anche in iniziative come il progetto ReMed, un programma di collaborazione pubblico-privato che mira a raccogliere le penne da insulina usate per il riciclo dei materiali.

Il progetto, avviato in fase pilota nel 2024, sta già ottenendo risultati significativi e si prepara ad espandersi in un numero sempre maggiore di città italiane. Il progetto ReMed, sostenuto da Anci e Novo Nordisk, rappresenta un esempio virtuoso di economia circolare applicata al settore sanitario. L'iniziativa si basa sulla consapevolezza che i rifiuti speciali, come le penne da insulina, possono essere trasformati in una risorsa preziosa se opportunamente raccolti e riciclati.

Al contrario, se dispersi nell'ambiente, possono rappresentare un serio problema ambientale. La collaborazione tra Comuni e aziende farmaceutiche è fondamentale per garantire il successo del progetto e per promuovere una gestione sostenibile dei rifiuti. Attualmente, il progetto coinvolge 14 città italiane, ma l'obiettivo è di estenderlo a tutto il territorio nazionale entro la fine del 2027. I risultati iniziali sono incoraggianti: sono state già raccolte 1,5 tonnellate di materiali plastici destinati al riciclo.

Novo Nordisk, consapevole del proprio impatto ambientale, si è impegnata a raggiungere zero emissioni nelle discariche entro il 2045, anche grazie a iniziative come ReMed





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