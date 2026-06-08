Caduta in bici svela un tumore al cervello: la storia di Linkin

Un bambino di 8 anni cade dalla bicicletta e una TAC scopre un tumore al cervello di 4 cm. La famiglia racconta la drammatica scoperta e la lotta per le cure.

Un incidente in bicicletta si è trasformato in una scoperta che ha cambiato la vita di una famiglia. Linkin Calzini, 8 anni, stava pedalando con il fratellino River, 5 anni, e il padre Tony, 32 anni, sui sentieri di Turkey Mountain a Tulsa, Oklahoma , quando è caduto mentre procedeva a tutta velocità.

L'impatto, ripreso dalla telecamera GoPro del padre, è stato violento: il bambino ha perso il controllo della bici ed è finito a terra, riportando graffi e lividi. Subito dopo l'incidente, Tony ha percorso a ritroso circa due chilometri per raggiungere il furgone e portare Linkin al pronto soccorso. I medici hanno sottoposto il piccolo a radiografie e a una TAC per escludere fratture o emorragie interne.

Fortunatamente, non sono state riscontrate lesioni traumatiche, ma l'esame ha rivelato qualcosa di inaspettato: un tumore al cervello di quattro centimetri nella regione temporale sinistra. La scoperta ha sconvolto la famiglia.

"Il nostro mondo è stato travolto dal panico, dall'emozione e da ogni altro sentimento immaginabile quando abbiamo sentito la diagnosi", ha dichiarato Tony Calzini. Nonostante la gravità della situazione, il padre ha scelto di vedere il lato positivo: "La caduta è stata una benedizione sotto mentite spoglie. Se non fosse stato per l'incidente, non avremmo avuto alcun motivo di sottoporlo a una TAC".

Il video della caduta, pubblicato sui social, ha ottenuto milioni di visualizzazioni e ha generato molti commenti di sostegno. La famiglia ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe per coprire le spese mediche.

Tuttavia, l'accesso alle cure non è stato semplice.

"Stiamo affrontando mille ostacoli anche solo per far eseguire esami approfonditi sulla massa", ha sottolineato Tony, "perché Linkin non presenta sintomi evidenti, a parte qualche mal di testa occasionale". La frustrazione per le difficoltà burocratiche è stata forte, ma un vecchio amico ha messo la famiglia in contatto con un neurochirurgo per ottenere un secondo parere medico.

Tony Calzini, 32 anni, ha espresso la sua determinazione: "Sono il sangue che scorre nelle mie vene: come il diesel in un camion Mack o l'olio idraulico in un escavatore. Senza di loro non riuscirei a funzionare". Ha aggiunto: "Voglio essere per mia moglie e per i miei figli il marito e il padre che meritano, in una casa piena d'amore, stabilità e calore. È qualcosa in cui non posso e non voglio fallire".

La famiglia ora affronta una battaglia difficile, ma confida nella forza della fede e nel sostegno della comunità





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