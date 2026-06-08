Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Caduta in bici svela un tumore al cervello: la storia di Linkin

Cronaca News

Caduta in bici svela un tumore al cervello: la storia di Linkin
Tumore Al CervelloBambinoCaduta Bicicletta
📆6/8/2026 12:24 PM
📰leggoit
113 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 66% · Publisher: 51%

Un bambino di 8 anni cade dalla bicicletta e una TAC scopre un tumore al cervello di 4 cm. La famiglia racconta la drammatica scoperta e la lotta per le cure.

Un incidente in bicicletta si è trasformato in una scoperta che ha cambiato la vita di una famiglia. Linkin Calzini, 8 anni, stava pedalando con il fratellino River, 5 anni, e il padre Tony, 32 anni, sui sentieri di Turkey Mountain a Tulsa, Oklahoma , quando è caduto mentre procedeva a tutta velocità.

L'impatto, ripreso dalla telecamera GoPro del padre, è stato violento: il bambino ha perso il controllo della bici ed è finito a terra, riportando graffi e lividi. Subito dopo l'incidente, Tony ha percorso a ritroso circa due chilometri per raggiungere il furgone e portare Linkin al pronto soccorso. I medici hanno sottoposto il piccolo a radiografie e a una TAC per escludere fratture o emorragie interne.

Fortunatamente, non sono state riscontrate lesioni traumatiche, ma l'esame ha rivelato qualcosa di inaspettato: un tumore al cervello di quattro centimetri nella regione temporale sinistra. La scoperta ha sconvolto la famiglia.

"Il nostro mondo è stato travolto dal panico, dall'emozione e da ogni altro sentimento immaginabile quando abbiamo sentito la diagnosi", ha dichiarato Tony Calzini. Nonostante la gravità della situazione, il padre ha scelto di vedere il lato positivo: "La caduta è stata una benedizione sotto mentite spoglie. Se non fosse stato per l'incidente, non avremmo avuto alcun motivo di sottoporlo a una TAC".

Il video della caduta, pubblicato sui social, ha ottenuto milioni di visualizzazioni e ha generato molti commenti di sostegno. La famiglia ha avviato una raccolta fondi su GoFundMe per coprire le spese mediche.

Tuttavia, l'accesso alle cure non è stato semplice.

"Stiamo affrontando mille ostacoli anche solo per far eseguire esami approfonditi sulla massa", ha sottolineato Tony, "perché Linkin non presenta sintomi evidenti, a parte qualche mal di testa occasionale". La frustrazione per le difficoltà burocratiche è stata forte, ma un vecchio amico ha messo la famiglia in contatto con un neurochirurgo per ottenere un secondo parere medico.

Tony Calzini, 32 anni, ha espresso la sua determinazione: "Sono il sangue che scorre nelle mie vene: come il diesel in un camion Mack o l'olio idraulico in un escavatore. Senza di loro non riuscirei a funzionare". Ha aggiunto: "Voglio essere per mia moglie e per i miei figli il marito e il padre che meritano, in una casa piena d'amore, stabilità e calore. È qualcosa in cui non posso e non voglio fallire".

La famiglia ora affronta una battaglia difficile, ma confida nella forza della fede e nel sostegno della comunità

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

leggoit /  🏆 40. in İT

Tumore Al Cervello Bambino Caduta Bicicletta TAC Oklahoma

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sassuolo, la scelta è caduta su Aquilani. In linea con il progetto e la storia del clubSassuolo, la scelta è caduta su Aquilani. In linea con il progetto e la storia del clubIl Sassuolo ha deciso. Dopo l’addio di Fabio Grosso, la panchina neroverde avrà un nuovo timoniere: Alberto Aquilani.
Read more »

Sul corpo di Beatrice la mappa delle violenze. È l’atto d’accusa per mamma e IannuzziSul corpo di Beatrice la mappa delle violenze. È l’atto d’accusa per mamma e IannuzziEscluse le ipotesi di una caduta dalla culla o dalle scale. Dal trauma alla morte, due giorni di agonia
Read more »

Donatella Mecchia muore a 46 anni, dopo la caduta a cavallo non si è più ripresa: «Dottoressa apprezzata e stimata»Donatella Mecchia muore a 46 anni, dopo la caduta a cavallo non si è più ripresa: «Dottoressa apprezzata e stimata»SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PORDENONE) - Era a cavallo, una delle sue più grandi passioni, quando è caduta, sbattendo la testa, e non si è più ripresa. Un incidente...
Read more »

Donatella Mecchia, mamma di due bimbe muore a 46 anni dopo la caduta a cavallo: «Era una dottoressa apprezzata e stimata» FOTODonatella Mecchia, mamma di due bimbe muore a 46 anni dopo la caduta a cavallo: «Era una dottoressa apprezzata e stimata» FOTOEra a cavallo, una delle sue più grandi passioni, quando è caduta, sbattendo la testa, e non si è più ripresa. Un incidente si è trasformato in tragedia per la...
Read more »



Render Time: 2026-06-08 15:24:23