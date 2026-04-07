Caffè e tè: un aiuto naturale contro la demenza? Lo studio di Harvard

Uno studio dell'Università di Harvard suggerisce che il consumo moderato di caffè e tè potrebbe essere associato a un minor rischio di demenza. La ricerca, pubblicata su JAMA, evidenzia come la caffeina e altri composti presenti in queste bevande possano offrire protezione al cervello.

Il consumo moderato di caffè e tè, grazie alla presenza di caffeina e teina, sembra esercitare un effetto protettivo contro lo sviluppo della demenza e favorire una migliore funzione cognitiva. A sostenere questa ipotesi è uno studio pubblicato su JAMA, condotto da un team di ricercatori dell'Università di Harvard, a Boston.

Lo studio, che ha coinvolto un ampio campione di partecipanti e un lungo periodo di follow-up, ha evidenziato come l'assunzione regolare di queste bevande possa contribuire significativamente alla salute del cervello. Il caffè, ricco di composti come caffeina e polifenoli, offre una protezione neuroprotettiva, riducendo lo stress ossidativo e la neuroinfiammazione, meccanismi chiave nel deterioramento cognitivo. Inoltre, migliora la sensibilità all'insulina e la funzione vascolare, fattori cruciali per preservare la salute del cervello e prevenire il declino cognitivo. I ricercatori hanno analizzato i dati di due importanti studi statunitensi, il Nurses' Health Study e l'Health Professionals Follow-up Study, che hanno coinvolto un totale di 131.821 partecipanti, con un follow-up che ha raggiunto i 43 anni. Durante il periodo di osservazione, che ha avuto una durata mediana di 36,8 anni, sono stati registrati 11.033 casi di demenza. \L'analisi dei dati ha rivelato che un maggiore consumo di caffè contenente caffeina era significativamente associato a un minor rischio di sviluppare demenza. In particolare, è stata osservata una correlazione significativa tra l'assunzione di circa 2-3 tazze di caffè al giorno e una riduzione del rischio di demenza. Anche il tè ha mostrato associazioni simili, con benefici legati a un consumo moderato, ideale tra 1-2 tazze al giorno. Sorprendentemente, il caffè decaffeinato non ha mostrato alcun effetto protettivo significativo, suggerendo che siano i composti attivi, come la caffeina, a giocare un ruolo fondamentale. Questi risultati sottolineano l'importanza di un consumo moderato ma regolare di caffè e tè per la prevenzione della demenza. La demenza è una condizione neurologica complessa che colpisce milioni di persone in tutto il mondo, con un impatto devastante sulla qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie. Con l'invecchiamento della popolazione, il numero di persone affette da demenza è in costante aumento. L'Organizzazione Mondiale della Sanità prevede che i casi di demenza aumenteranno drasticamente nei prossimi decenni, passando da oltre 55 milioni di persone attualmente affette, a 75 milioni entro il 2030 e a 132 milioni entro il 2050. \Di fronte a questa emergenza, la prevenzione assume un ruolo cruciale. Attualmente, le opzioni terapeutiche per la demenza sono limitate, rendendo essenziale concentrarsi su strategie preventive. Lo studio di Harvard suggerisce che l'adozione di abitudini alimentari sane, che includano un consumo moderato di caffè e tè, possa contribuire a ridurre il rischio di demenza. Oltre al consumo di caffè e tè, una dieta equilibrata, l'attività fisica regolare e uno stile di vita sano sono fondamentali per preservare la salute del cervello e prevenire il declino cognitivo. I ricercatori sottolineano l'importanza di adottare un approccio olistico alla salute del cervello, combinando una sana alimentazione con uno stile di vita attivo e altre pratiche benefiche per la salute generale. Questo studio fornisce un'ulteriore conferma dell'importanza di adottare uno stile di vita sano per proteggere il cervello e ridurre il rischio di demenza





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