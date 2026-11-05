Caffitaly apre flagship store a Milano in Corso Buenos Aires

Caffitaly inaugura un nuovo concept store di 160 mq a Milano per evolvere il retail fisico e offrire esperienze dirette con la tecnologia del sistema Capsula.

Caffitaly ha inaugurato un nuovo punto vendita esclusivo situato all'angolo tra Corso Buenos Aires e via Melzo, nel cuore commerciale di Milano. Questo spazio di 160 metri quadrati distribuiti su due livelli rappresenta un salto di qualità nella strategia di espansione dell'azienda, che già conta oltre cento punti vendita in Italia. La scelta di questa location strategica mira a consolidare la presenza del brand nella capitale economica del paese, offrendo ai consumatori non solo un luogo d'acquisto, ma una vera e propria vetrina esperienziale.

Il Concept Store come Hub di Esplorazione

La struttura supera il tradizionale modello di negozio per trasformarsi in uno spazio dedicato alla scoperta diretta dell'universo Caffitaly. L'obiettivo è creare una relazione più profonda tra il marchio e il consumatore, permettendo di conoscere, provare e comprendere appieno il valore dei prodotti. Oltre all'area dedicata alla vendita, l'esposizione include le macchine e le soluzioni pensate per il settore fuori casa. Una sezione flessibile ospita invece masterclass, incontri ed eventi, rendendo il negozio un luogo dinamico e attivabile nel tempo attraverso appuntamenti dedicati.

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Tecnologia e Innovazione del Sistema Capsula

Il cuore tecnologico di questo progetto è il Caffitaly System, un protocollo proprietario sviluppato interamente in Italia. Questo sistema integra macchina e capsula attraverso una tecnologia avanzata progettata per adattare l'estrazione alle diverse preparazioni richieste. Ogni capsula contiene esattamente 8 grammi di caffè, garantendo un'esperienza domestica ispirata a quella professionale del barista. Le macchine sono in grado di riconoscere automaticamente la capsula inserita e regolare i parametri di erogazione di conseguenza.

Filiera Controllata e Qualità della Materia Prima

La qualità del prodotto finale deriva da un presidio diretto e rigoroso dell'intera filiera del caffè. Il processo parte dalla selezione della materia prima fino alla tostatura, macinatura e miscelazione, utilizzando know-how accumulato dall'azienda in oltre vent'anni di attività. Caffitaly seleziona caffè provenienti da oltre quindici Paesi diversi per garantire varietà e standard elevati. Gli stabilimenti produttivi si trovano a Gaggio Montano e Capriate San Gervasio, mentre l'azienda opera anche in Brasile tramite una joint venture strategica.

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Vision Strategica e Ruolo del Retail Fisico

Andrea Zocchi, CEO di Caffitaly, sottolinea l'importanza crescente del retail fisico in un mercato in continua evoluzione delle abitudini di consumo. Secondo la direzione aziendale, il punto vendita non è più soltanto il luogo dove scegliere un prodotto, ma diventa fondamentale per costruire la relazione con il cliente. Il nuovo concept store di Milano vuole esprimere ciò che il brand è oggi e proiettare la visione per il futuro, creando uno spazio capace di comunicare efficacemente la filosofia aziendale attraverso esperienze tangibili.

Inaugurazione e Iniziative Territoriali

In occasione dell'apertura, Caffitaly coinvolgerà la città di Milano attraverso una serie di iniziative di degustazione organizzate in punti strategici della metropoli. Queste attività seguiranno il concept "The House of Rituals", celebrando i piccoli rituali quotidiani legati al piacere del caffè e delle bevande calde. L'offerta multibeverage spazia dal tè al cappuccino, dal cioccolato all'orzo e al ginseng, ampliando le possibilità di scelta. Con questa apertura, il brand rafforza la propria presenza a Milano e prosegue nello sviluppo di un modello retail innovativo.