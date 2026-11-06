Cagli, 9mila euro di multe: Fiat Panda bloccata e cittadino costretto in bici per lavoro

A Cagli, un residente britannico affronta un fermo auto da 9mila euro per 18 multe non pagate. Senza la vettura, è costretto a 60 km in bici per lavorare. La vicenda riapre il caso sulla riscossione coattiva.

La situazione di stallo economico e lavorativo che coinvolge E. M. S., un cittadino britannico residente a Cagli, è giunta al punto critico con il fermo amministrativo della sua Fiat Panda. Questa misura, disposta lo scorso 27 ottobre, deriva dal mancato pagamento di sanzioni per eccesso di velocità totalizzate tra luglio e novembre 2022. L'accumulo di 18 multe ha generato un debito complessivo di oltre 9mila euro, un importo che ha compromesso la capacità finanziaria dell'individuo e la sua possibilità di spostamenti quotidiani.

La necessità di 60 chilometri in bicicletta per il lavoro

Il fermo del veicolo ha trasformato radicalmente la routine quotidiana di E. M. S., costringendolo a una mobilità sostenibile estrema ma necessaria per la sopravvivenza economica. Ogni sera, il residente è costretto a percorrere 60 chilometri in bicicletta elettrica, coprendo la distanza tra la propria abitazione a Cagli e il luogo di impiego. Questa lunga tratta è essenziale per raggiungere il ristorante di San Lorenzo in Campo, dove svolge il turno di lavoro serale come cuoco.

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Senza la vettura, il cittadino non può accedere al luogo di lavoro con i tempi richiesti dai contratti moderni, rendendo ogni sera un'impresa fisica logorante. La scelta di utilizzare una e-bike, sebbene ecologica, dimostra la mancanza di alternative praticabili nella zona. Questa condizione di disagio evidenzia come la perdita del mezzo di trasporto abbia un impatto diretto e immediato sulla capacità di produrre reddito, minando la stabilità economica dell'individuo.

Le obiezioni legali e la ritardata notifica delle sanzioni

La difesa dell'uomo, curata dall'avvocato Tiziana Zeppa di Eugubino, sottolinea come le sanzioni non siano state impugnate in passato a causa di gravi irregolarità nella comunicazione. E. M. S. ha ricevuto le notifiche in ritardo o in modo non conforme alle norme procedurali, impedendogli di esercitare il diritto di difesa nei tempi previsti. L'avvocato Zeppa evidenzia che il cliente si trovava in quel periodo in condizioni fisiche e psicologiche di grave difficoltà, aggravate da problemi familiari e di salute.

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Questa tardiva ricezione delle comunicazioni ha impedito di contestare le multe prima che maturassero interessi e pene accessorie. La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che il debitore non era a conoscenza dell'entità del debito fino all'irruente richiesta di pagamento di oltre 9mila euro. L'assenza di una corretta informazione preventiva rappresenta, secondo la difesa, un vizio procedurale che ha privato il cittadino di ogni possibilità di resistenza legale iniziale.

L'impatto del sistema di riscossione e il record di multe del comune

La gestione del recupero crediti a Cagli avviene attraverso una società privata esterna, alla quale il Comune si è affidato. Questa ditta opera con un'autorizzazione che le permette di agire similmente all'Agenzia delle Entrate, portando il caso al fermo amministrativo senza passare per il Tribunale. Il sistema è stato utilizzato anche in un periodo, tra il 2022 e il 2023, in cui il Comune guidato dal sindaco Alberto Alessandri ha registrato un incasso annuale record di circa 3 milioni di euro da quasi 8mila residenti.

Tali incassi hanno superato quelli di città più grandi come Ancona, Pesaro e Fano, posizionando Cagli in prima classe nazionale per la severità della riscossione. Questo contesto ha portato a una crescente tensione tra l'amministrazione e gli automobilisti, che percepiscono il sistema come eccessivamente punitivo. L'uso di società private per la riscossione coattiva ha amplificato la percezione di un meccanismo spietato, privo di margini di flessibilità per i cittadini in difficoltà.

L'appello istituzionale e le conseguenze per le casse comunali

L'avvocato Tiziana Zeppa ha inviato una lettera diretta al sindaco Alberto Alessandri, chiedendo un intervento immediato per risolvere la situazione. La richiesta non prevede la cancellazione del debito, ma la revoca del fermo della vettura e l'attivazione di una rateizzazione sostenibile, compatibile con il reddito attuale del cuoco. L'obiettivo è garantire al cittadino la dignità e i diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione, permettendogli di onorare i propri impegni economici.

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La mancata risposta dei funzionari della polizia locale alla precedente richiesta evidenzia una rigidità burocratica che potrebbe avere un effetto boomerang sulle casse comunali. Se E. M. S. non può lavorare senza la sua auto, non potrà nemmeno generare il reddito necessario per pagare le multe accumulate. Questa situazione rischiosa potrebbe portare a un default totale, vanificando gli sforzi di riscossione e danneggiando la credibilità dell'amministrazione nei confronti della cittadinanza più fragile.