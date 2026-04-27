Cagliari batte Atalanta 3-2: la salvezza è più vicina

Il Cagliari supera l'Atalanta in casa con un risultato di 3-2, grazie alle reti di Mendy, Borrelli e alla doppietta di Scamacca per gli ospiti. La vittoria avvicina i sardi alla salvezza.

Il Cagliari ha ottenuto una vittoria cruciale contro l' Atalanta , imponendosi per 3-2 in una partita vibrante giocata all'Unipol Domus. Questo successo avvicina significativamente i rossoblù alla tanto agognata salvezza, alimentando la speranza dei tifosi e la fiducia nell'ambiente.

La partita è stata caratterizzata da un ritmo elevato fin dai primi istanti, con continui capovolgimenti di fronte e azioni da gol. La prestazione di Mendy è stata particolarmente brillante, con una doppietta che ha dato il via alla rimonta cagliaritana. Da sottolineare anche l'impatto di Borrelli, subentrato dalla panchina e autore del gol decisivo che ha sigillato il risultato.

La vittoria non è stata semplice, con l'Atalanta che ha reagito con orgoglio, soprattutto grazie alla doppietta di Scamacca, dimostrando di essere un avversario temibile. Tuttavia, la difesa del Cagliari, guidata da un Caprile in grande forma, è riuscita a resistere agli assalti finali degli ospiti, garantendo un risultato fondamentale per la classifica. La partita ha offerto spunti interessanti per entrambe le squadre, evidenziando punti di forza e debolezze che potranno essere analizzati in vista dei prossimi impegni.

Per il Cagliari, questa vittoria rappresenta un passo avanti significativo verso l'obiettivo salvezza, mentre per l'Atalanta si tratta di una battuta d'arresto che complica i piani per la qualificazione alle coppe europee. La speranza per i bergamaschi risiede ora nel risultato della finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio, che potrebbe aprire loro le porte della Conference League. La cronaca del match rivela una partita intensa e ricca di emozioni.

Il Cagliari è partito a razzo, portandosi in vantaggio dopo soli 15 secondi con un colpo di testa vincente di Mendy. L'attaccante senegalese ha poi raddoppiato all'ottavo minuto, sfruttando al meglio un calcio d'angolo. L'Atalanta, però, non si è arresa e ha reagito con determinazione, accorciando le distanze al 40esimo minuto grazie a un gol spettacolare di Scamacca, che ha superato Caprile con un tiro a giro preciso e potente.

Lo stesso Scamacca ha trovato la doppietta personale poco prima dell'intervallo, depositando in rete un assist di Scalvini. Il secondo tempo si è aperto con il gol del vantaggio cagliaritano, siglato da Borrelli, che ha sfruttato un tap-in in area di rigore. Il Cagliari ha avuto l'opportunità di chiudere la partita con Belotti, ma la sua corsa è stata fermata dall'ottima uscita di Carnesecchi.

Nel finale, l'Atalanta ha cercato in tutti i modi il pareggio, con Pasalic e Krstovic che hanno sfiorato il gol, ma Caprile si è dimostrato insuperabile. Anche Scamacca ha avuto una chance di testa, ma il portiere cagliaritano ha compiuto un intervento decisivo, respingendo il pallone. La partita si è conclusa con la vittoria del Cagliari per 3-2, scatenando l'entusiasmo dei tifosi presenti all'Unipol Domus. L'arbitraggio è stato generalmente corretto, senza particolari polemiche o decisioni contestabili.

La situazione di classifica vede l'Atalanta affrontare un momento delicato. La sconfitta contro il Cagliari ha allontanato la squadra bergamasca dalla zona coppe europee, portandola a sette punti sia dal Como che dalla Roma. La qualificazione alla Conference League dipenderà ora dal risultato della finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio. Un successo dell'Inter significherebbe un posto in Conference per l'Atalanta, mentre una vittoria della Lazio complicherebbe ulteriormente i piani della squadra di Gasperini.

Per il Cagliari, invece, si tratta di un risultato fondamentale in chiave salvezza. La vittoria ha permesso ai rossoblù di allungare la distanza dalla zona retrocessione a otto lunghezze, aumentando le probabilità di rimanere in Serie A anche la prossima stagione. La squadra di Palladino dovrà continuare a lottare e a raccogliere punti nelle prossime partite per raggiungere matematicamente l'obiettivo. La prestazione offerta contro l'Atalanta dimostra che il Cagliari ha le qualità per affrontare le sfide che lo attendono.

L'apporto di giocatori come Mendy, Borrelli e Caprile è stato decisivo per la vittoria, ma è importante sottolineare il contributo di tutta la squadra, che ha dimostrato spirito di sacrificio e determinazione. La vittoria contro l'Atalanta rappresenta un segnale positivo per il Cagliari, che può affrontare il futuro con maggiore fiducia e ottimismo





ilmessaggeroit / 🏆 19. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cagliari Atalanta Serie A Calcio Mendy Scamacca Borrelli Salvezza

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cagliari, debutto da sogno per Mendy: doppietta in 9' e Atalanta già sotto 2-0Incredibile alla Unipol Domus Arena di Cagliari dove i rossoblù trovano il raddoppio grazie alla doppietta di Mendy, bravo a ribadire in rete un pallone rimasto in area in seguito ad una respinta di

Read more »

Chi è Paul Mendy, il nuovo fenomeno del Cagliari che ha segnato una doppietta all'AtalantaIl giovanissimo talento dei sardi solo un mese fa faceva il suo esordio in campionato: oggi due gol e tanti sorrisi

Read more »

Mendy, gol lampo in Cagliari-Atalanta ma non è la rete più veloce in Serie APaul Mendy ha scritto un pezzo di storia: in Cagliari-Atalanta è riuscito a realizzare...

Read more »

LIVE Al 45' Cagliari-Atalanta 2-2: prima la doppietta di Mendy, poi quella di ScamaccaInizio choc della squadra di Palladino in terra sarda, con Mendy che apre la gara con un colpo di testa dopo appena 16 secondi, per poi raddoppiare dopo 7'. Ma Scamacca ristabilisce la parità

Read more »

Cagliari-Atalanta 3-2: doppio Mendy e Borrelli, i sardi «vedono» la salvezza, l'Europa nerazzurra è lontanaIl Cagliari batte 3-2 l'Atalanta con una prestazione d'autorità e «vede» la salvezza: quando mancano 4 giornate (12 punti) si trova a +8 sulla Cremonese terz'ultima, mentre i lombardi vedono l'Europa lontana 7 lunghezze

Read more »

Cagliari, problemi muscolari per Mendy, Borrelli e Rodriguez: le loro condizioniGioiscono solo in parte Paul Mendy e Gennaro Borrelli, protagonisti assoluti della vittoria messa a segno dal Cagliari contro l'Atalanta ma costretti entrambi a lasciare il campo a causa di problemi f

Read more »