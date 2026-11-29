Scopri come guardare Cagliari Milan in diretta TV e streaming. Tutte le informazioni su date, orari e piattaforme per seguire la partita del 30 novembre.

La tredicesima giornata di Serie A trova il suo epilogo lunedì 30 novembre con l'incontro tra Cagliari e Milan, scheduled per le ore 20:45 presso lo stadio Unipol Domus. La partita rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, con il Milan che cerca di consolidare la sua posizione in classifica.

Dettagli Tecnici Trasmissione Diretta

La copertura televisiva dell'evento è garantita principalmente da DAZN Italia, la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione per questo turno di campionato. L'accesso è possibile sia attraverso la diretta televisiva tradizionale sia tramite live streaming digitale.

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Per i tifosi che necessitano di una connessione stabile e sicura, specialmente se si trovano in località diverse da quella di origine della trasmissione, l'utilizzo di una Virtual Private Network (VPN) risulta utile per bypassare eventuali restrizioni geografiche regionali e garantire la visualizzazione del match.

Analisi Situazionale Squadra Milan

La squadra guidata da Ruben Amorim si presenta a Cagliari dopo una settimana lavorativa intensa, caratterizzata da un impegno internazionale di grande intensità. Giovedì scorso, i rossoneri hanno partecipato alla giornata di Europa League, dove hanno realizzato una rimonta sorprendente contro l'Olympiacos, passando dal vantaggio di due gol in svantaggio a un finale di 4-2.

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Il protagonista assoluto di questa prestazione è stato Hutchinson, che ha segnato una rete e ha fornito due assist decisivi per la vittoria. Questa prestazione si aggiunge a una striscia di buoni risultati, inclusa la vittoria interna per 5-1 contro il Frosinone nel turno precedente.

Formazione e Ritorni In campo

Il Milan arriva a Cagliari con diverse soddisfazioni offensive recenti. Cisse ha fatto ritorno alla lista dei marcatori, confermando la sua efficacia in area di rigore. Anche Pulisic ha trovato la via del gol in Grecia, mostrando un ottimo stato di forma che si somma agli altri contributi offensivi.

Resta però un punto di interrogativo sulla disponibilità di Gonçalo Ramos. Il portogallo è stato costretto a uscire dall'allenamento ad Atene durante l'intervallo, a causa di un problema fisico avvertito nella prima frazione di gioco, e la sua presenza in squadra è ancora da definire con certezza.

Panorama Diritti Televisione Sportiva

Il mercato dei diritti televisivi in Italia offre diverse opzioni per seguire il calcio. DAZN trasmette tre partite in co-esclusiva a giornata, concentrandosi specificamente sugli incontri di maggiore interesse commerciale, inclusi quelli del sabato sera alle 20:45, della domenica alle 18:00 e del lunedì alle 20:45.

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Parallelamente, Sky Sport detiene il pacchetto principale dei diritti, garantendo la visione di tutte e dieci le partite di ogni turno di campionato, di cui sette in esclusiva assoluta. L'offerta include inoltre la stragrande maggioranza delle sfide di UEFA Champions League, Europa League e Conference League.

Opzioni Streaming e Pianificazione

Per gli utenti che preferiscono la flessibilità dello streaming senza l'obbligo di decoder fisici, NOW offre un Pass Sport completo. Questa soluzione include non solo le partite di Serie A, ma anche l'intera Champions League, Formula 1, MotoGP e tennis internazionale, il tutto accessibile via internet su Smart TV, console, PC e dispositivi mobili.

Il piano Standard di NOW si estende oltre i confini nazionali, includendo l'accesso ad altre leghe di grande pregio come LaLiga spagnola, la Serie BKT e i migliori eventi del calcio femminile europeo. L'analisi tattica e i contenuti multimediali completano l'esperienza sportiva offerta dalle principali piattaforme.