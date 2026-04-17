Cagliari sconfitto dall'Inter a San Siro: l'analisi di mister Pisacane

L'allenatore del Cagliari, Fabio Pisacane, commenta la sconfitta per 3-0 contro l'Inter, analizzando le difficoltà incontrate nella ripresa e sottolineando la necessità di migliorare in fase offensiva e nella gestione dei momenti chiave delle partite. Riconosce la forza dell'avversario e l'importanza di queste esperienze per la sua crescita come tecnico.

Dopo un primo tempo combattuto e ben organizzato, il Cagliari non è riuscito a sostenere la pressione dell' Inter nella ripresa, cedendo a San Siro con il punteggio di 3-0. Al termine della partita, l'allenatore Fabio Pisacane ha presenziato alla conferenza stampa per analizzare la prestazione dei suoi.

Pisacane ha commentato la differenza emersa nel secondo tempo: Non è la prima volta che l'Inter dimostra un impatto devastante nella ripresa, ed è un peccato perché abbiamo profuso grande abnegazione. Alcune nostre ripartenze potevano essere gestite meglio. Ritengo che abbiamo affrontato la squadra più forte del campionato, come confermano i dati. Non mi sento di accusare nessuno. Le scelte iniziali, con Borrelli ed Esposito già titolari nella partita precedente, sono state dettate dalla necessità di dare minutaggio a Borrelli, e a centrocampo cercavo mezzali con determinate caratteristiche di gamba, pur riconoscendo le qualità di Folorunsho. Sono comunque valutazioni che, a posteriori, lasciano il tempo che trovano. Sulla condizione fisica di alcuni giocatori, Pisacane ha aggiunto: Al momento, un giocatore non mi offre garanzie dal punto di vista fisico, e metterlo in campo negli ultimi minuti non gli renderebbe nemmeno giustizia. Mi auguro che, da qui alla fine del campionato, mi offra risposte diverse, soprattutto in allenamento. Analizzando la sconfitta, l'allenatore non ha nascosto la sua delusione: Un allenatore che perde non può essere contento. Sul primo gol avremmo potuto interpretare diversamente la situazione, così come sul secondo e sul terzo. Sappiamo bene che nessuna partita è scontata. Dobbiamo rimanere uniti e compatti, perché manca poco alla fine e dobbiamo dare il massimo per raggiungere il nostro obiettivo. Pisacane ha poi toccato altri punti salienti: Come ho detto prima della gara, fare il 100% contro squadre di questo calibro non è sufficiente, e oggi non ci siamo nemmeno arrivati. Non è la prima volta che incassiamo gol nel secondo tempo; non abbiamo saputo reagire all'impatto devastante dell'Inter. Il primo tempo, tuttavia, ci dà fiducia, ma dobbiamo indubbiamente fare di più. Alla domanda su cosa sia mancato in attacco e sull'importanza di confrontarsi con allenatori di grandi squadre, Pisacane ha risposto: Raggiungiamo spesso gli ultimi 20 metri, ma lì serve maggiore qualità in certe situazioni. Quando a Milano hai delle ripartenze e non le sfrutti, diventa tutto più difficile. Dal mio punto di vista, sto cercando di imparare il più possibile da queste esperienze. Domani sarò sicuramente un allenatore migliore, questo è un vero e proprio campo di addestramento. È un onore per me affrontare maestri come Conte, Allegri, Gasperini, Spalletti, ma anche il giovane Cristian. Lo conosco dalla Primavera e gli faccio un grande in bocca al lupo. Nel frattempo, Piotr Zielinski ha scritto il suo nome nella storia della Serie A, diventando il miglior marcatore polacco in solitaria nel massimo campionato italiano. Altri aggiornamenti dal mondo del calcio includono le dichiarazioni di De Vrij sul suo futuro, le riflessioni su Allegri e Conte e la lotta per la Champions League, la vittoria del Como di Fabregas, le parole di Gasperini sull'intervista di Ranieri, e le analisi sul futuro di Vanoli e sulla scelta dell'Inter riguardante Chivu





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