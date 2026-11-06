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Cai Qi incontra la delegazione nordcoreana a Pechino: più coordinamento strategico

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Cai Qi incontra la delegazione nordcoreana a Pechino: più coordinamento strategico
Cai Qi · Kim Song Nam · Corea Del Nord
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Il funzionario cinese Cai Qi ha chiesto a Pechino e Pyongyang di rafforzare la comunicazione strategica e il coordinamento regionale. Il dialogo tra i due partiti segue la visita di Kim Jong-un a Dandong.

Venerdì 6 novembre, a Pechino, il funzionario cinese Cai Qi ha dichiarato a una delegazione nordcoreana che Cina e Corea del Nord dovrebbero rafforzare la comunicazione e il coordinamento strategici, oltre a promuovere pace, stabilità e sviluppo nella regione. Lo riferiscono i media statali cinesi, come riportato dall'agenzia Reuters.

Il colloquio è avvenuto con Kim Song Nam, direttore del Dipartimento degli Affari Internazionali del Partito dei Lavoratori della Corea. Il viaggio della delegazione è arrivato dopo un importante convegno del Partito Comunista Cinese dedicato al rafforzamento della disciplina interna e dopo la visita del leader nordcoreano Kim Jong-un alla città cinese di confine di Dandong, alla fine di ottobre.

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Attuare il consenso raggiunto dai massimi leader

Cai Qi ha affermato che la Cina è disposta a lavorare con la Corea del Nord per attuare l'importante consenso raggiunto dai massimi leader dei due Paesi. Il funzionario ha indicato come obiettivi anche il rafforzamento della tradizionale amicizia e dell'apprendimento reciproco in materia di governance del partito.

Secondo la ricostruzione dei media statali cinesi, il messaggio di Pechino punta quindi su due piani: l'attuazione di intese già raggiunte al vertice e uno scambio concreto sul modo di governare un partito. Il testo non descrive misure specifiche collegate a questi impegni.

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Il ruolo dei partiti nei rapporti bilaterali

Il Dipartimento degli Affari Internazionali del Partito dei Lavoratori della Corea gestisce i rapporti tra i partiti dei due Paesi. Il suo direttore, Kim Song Nam, rappresenta quindi il canale ordinario di dialogo tra Pyongyang e il Partito Comunista Cinese, che è al potere in Cina.

Il fatto che la comunicazione avvenga tra partiti, e non solo tra governi, è un elemento centrale del quadro descritto da Reuters. Il dialogo riguarda sia la politica regionale sia l'organizzazione interna delle due formazioni politiche.

Contesto regionale e prossimi passi dei contatti

L'incontro del 6 novembre si inserisce in una sequenza di eventi politici ravvicinati: il convegno del Partito Comunista Cinese sulla disciplina interna e la visita di Kim Jong-un a Dandong alla fine di ottobre. Le fonti citate collegano questi passaggi al nuovo contatto tra le delegazioni.

Il testo di Reuters non indica date successive per nuovi incontri o decisioni già programmate. Per ora, gli elementi verificabili sono le dichiarazioni di Cai Qi e il ruolo di Kim Song Nam, che andranno valutati alla luce di eventuali annunci ufficiali dei due governi o dei due partiti.

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