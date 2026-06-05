Cai Qi nominato nuovo capo della Scuola Centrale del Partito Comunista Cinese

Cai Qi, membro del Comitato permanente del Politburo e capo dell'Ufficio Generale del Comitato Centrale, è stato nominato direttore della Scuola Centrale del Partito, l'istituto d'élite per la formazione dei quadri dirigenti cinesi. Sostituisce Chen Xi e diventa il terzo leader consecutivo a ricoprire il ruolo dopo essere stato al vertice del partito.

Il Partito Comunista Cinese ha annunciato la nomina di Cai Qi , alto funzionario del partito e membro del Comitato permanente del Politburo , a nuovo capo della prestigiosa Scuola Centrale del Partito.

La notizia è stata diffusa oggi dalla televisione di Stato CCTV, confermando un cambio al vertice di una delle istituzioni più influenti per la formazione dell'élite di partito. Cai Qi, 70 anni, ricopre anche il ruolo di capo di fatto dello staff del presidente Xi Jinping, dirigendo l'Ufficio Generale del Comitato Centrale del Partito.

La sua nomina alla Scuola Centrale rappresenta un ulteriore consolidamento del suo potere all'interno della gerarchia cinese, posizionandolo come figura chiave per l'ideologia e la formazione dei futuri leader. La Scuola Centrale del Partito, situata a Pechino, è il principale centro di addestramento per i quadri dirigenti del partito e svolge un ruolo cruciale nel plasmare l'ideologia ufficiale.

Vi hanno studiato e insegnato i massimi leader cinesi, tra cui Xi Jinping e Hu Jintao, entrambi ex direttori della scuola prima di assumere la presidenza della Repubblica. L'incarico di Cai Qi sostituisce Chen Xi, 72 anni, che era stato a capo dell'istituto dopo aver lasciato la guida del Dipartimento Organizzativo nel 2023. Chen Xi aveva mantenuto la posizione alla Scuola Centrale fino a ora, ma con la nuova nomina Cai Qi prende pienamente le redini di questa istituzione strategica.

La decisione arriva in un momento di rinnovata attenzione verso la formazione ideologica del partito, in vista del prossimo congresso nazionale previsto per il 2027. Cai Qi, essendo uno dei sette membri del Comitato permanente del Politburo, rappresenta la massima autorità decisionale del partito. La sua esperienza nell'Ufficio Generale lo rende un confidente stretto di Xi Jinping, e la sua nomina alla Scuola Centrale è vista come un passo per rafforzare l'influenza del presidente sulla formazione dei quadri.

Analisti politici sottolineano che questo cambiamento potrebbe segnalare una maggiore enfasi sull'ortodossia ideologica e sulla fedeltà al partito tra i funzionari in ascesa. La Scuola Centrale non solo addestra alti funzionari, ma funge anche da think tank per le politiche del partito, elaborando linee guida ideologiche e strategie di governance. Sotto la guida di Cai Qi, ci si aspetta che l'istituto continui a promuovere il pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova era.

La nomina è stata accolta con favore nei circoli di partito, con molti che vedono in Cai Qi un amministratore capace e un fedele esecutore della linea del presidente. La sua leadership potrebbe anche accelerare l'integrazione tra la formazione teorica e le sfide pratiche del governo, in un periodo in cui la Cina affronta pressioni economiche e geopolitiche crescenti.

In conclusione, la promozione di Cai Qi alla guida della Scuola Centrale del Partito rafforza la sua posizione all'interno del vertice cinese e conferma la centralità dell'istituzione nella preparazione della futura classe dirigente. Con un'eredità che include due presidenti, la scuola rimane un pilastro della struttura di potere del partito, e il nuovo incarico di Cai Qi ne sottolinea l'importanza per il mantenimento della stabilità e della continuità ideologica del regime





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