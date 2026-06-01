Cal Crutchlow sostituirà Johann Zarco nel Gran Premio d'Ungheria

Il pilota francese Johann Zarco è stato gravemente infortunato ad una gamba dopo il brutto incidente nella seconda partenza del Gran Premio di Barcellona e Cal Crutchlow sostituirà Zarco nel Gran Premio d'Ungheria

Dopo il rientro in MotoGP al Mugello, Cal Crutchlow sostituirà l'infortunato Johann Zarco in sella alla Honda del team Lcr nel Gran Premio d'Ungheria. Il pilota francese Johann Zarco è stato gravemente infortunato ad una gamba dopo il brutto incidente nella seconda partenza del Gran Premio di Barcellona.

Crutchlow al Mugello non ha offerto una prestazione memorabile, ritirandosi a dodici giri dalla conclusione nella gara lunga. Il team di Lucio Cecchinello ha annunciato che Zarco torna in pista nel weekend dal 5 al 7 giugno. Zarco ha subito la lesione dei legamenti crociati anteriore e posteriore del ginocchio e del menisco mediale, oltre a una piccola frattura al perone nella zona della caviglia.

Il pilota francese non si è ancora operato e ha spiegato i motivi del ritardo nell'operazione chirurgica:





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