Calano i prezzi di benzina e diesel, ma l'Iran potrebbe introdurre un pedaggio su Hormuz

I carburanti registrano una leggera flessione nelle ultime due settimane, con risparmi di qualche euro sul pieno. La causa principale è la stabilizzazione del prezzo del petrolio sotto gli 80 dollari al barile dopo la riapertura dello stretto di Hormuz. Tuttavia, le tensioni geopolitiche potrebbero limitare ulteriori cali.

I prezzi di benzina e diesel registrano un calo nelle ultime settimane, nonostante la progressiva riduzione dello sconto sulle accise. Secondo la rilevazione del ministero delle Imprese di giovedì 18 giugno alle 8, il prezzo medio in modalità self service sulla rete stradale nationale era di 1,862 euro/litro per la benzina e 1,963 euro/litro per il gasolio.

Sulla rete autostradale i prezzi medi self erano rispettivamente di 1,956 e 2,052 euro/litro. Rispetto al 3 giugno la benzina è diminuita di 7,2 centesimi al litro e il diesel di 3,1 centesimi. Questo si traduce in un risparmio di circa 3,10 euro per un pieno da 50 litri di benzina e di 1,55 euro per il diesel rispetto a due settimane fa.

La flessione è legata anche alla riapertura dello stretto di Hormuz, che ha spinto il prezzo del petrolio a stabilizzarsi sotto gli 80 dollari al barile a Londra. Tuttavia gli esperti sottolineano che difficilmente si tornerà ai prezzi di tre mesi fa, poiché la guerra ha evidenziato la capacità dell'Iran di controllare Hormuz e di utilizzarla come leva geopolitica.

L'Iran potrebbe infatti imporre un pedaggio sulle navi che attraversano lo stretto dopo un periodo di grazia di 60 giorni, come annunciato dal capo negoziatore Mohammad Bagher Ghalibaf. L'accordo tra Usa e Iran allude a possibili pedaggi, ma non ci sono ancora conferme ufficiali. Il presidente di Assarmatori, Stefano Messina, definisce un'eventuale tassa come un atto imperialista, anche se ritiene che il mercato potrebbe assorbirla se la navigazione diventasse sicura.

Al momento non ci sono fonti autorevoli che confermino l'applicazione di un pedaggio, ma l'incertezza rimane una variabile per i prezzi dei carburanti





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