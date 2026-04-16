Calciatore condannato in appello a sei anni per stupro di gruppo: la sua disperata lotta per l'innocenza

Confermata in appello la condanna a sei anni per violenza sessuale di gruppo nei confronti di un calciatore della Reggiana. L'atleta esprime profonda delusione e annuncia la sua intenzione di continuare a lottare per dimostrare la propria innocenza, credendo ancora nella giustizia nonostante le sentenze.

I giudici della Corte d’appello di Firenze hanno confermato la condanna in secondo grado per il calciatore della Reggiana, a sei anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo. La notizia ha scatenato la reazione immediata del giovane atleta, che ha espresso la sua profonda delusione e incredulità di fronte alla sentenza. "È assurdo, sono cinque anni che vivo una situazione incredibile. Portare le prove della mia innocenza non basta.

Oggi non è stata detta la verità", ha dichiarato con amarezza. Ha poi aggiunto di essere un ragazzo buono, e prima di tutto un uomo, la cui reputazione è stata infangata da accuse che non gli appartengono. Il calciatore ha anche manifestato preoccupazione per l'impatto della vicenda sulla presunta vittima, affermando che si sta facendo del male alla ragazza facendole credere che l'evento sia realmente accaduto come descritto. Nonostante tutto, ha ribadito la sua determinazione a continuare a lottare per dimostrare la propria innocenza, urlando la sua verità fino alla fine. Ha dichiarato che non può permettere che la sua vita calcistica venga distrutta da un'accusa priva di prove concrete, e che andrà avanti all'infinito. Il suo legale ha confermato che non si fermerà e che, nonostante le delusioni subite con le prime due sentenze, il calciatore crede ancora nella giustizia, pur riconoscendo che talvolta la verità emerge solo con il tempo. Ha sottolineato di aver sempre affermato, anche davanti ai giudici, di non essere la persona descritta dalla controparte, di non aver mai trattato male nessuno e di essere stato educato secondo sani principi. La sua incredulità di fronte alla necessità di dover lottare per qualcosa che ritiene ovvio è palpabile. In alcuni momenti, ha ammesso di pensare al peggio, ma ha scelto di mantenere la fiducia nella giustizia, sperando che la sua vicenda non si concluda come tanti altri casi mediatici attuali





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