Calcio Femminile e Parità di Genere: La FIFA Impone Quote Rosa negli Staff Tecnici

La FIFA introduce una nuova regola per promuovere la parità di genere nel calcio femminile, obbligando le squadre a includere almeno due donne nello staff tecnico. Un'analisi della situazione attuale, con un focus sulla scarsa presenza femminile nei ruoli di allenatore, evidenzia la necessità di un cambiamento strutturale per garantire pari opportunità.

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