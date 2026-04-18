Calcio: Galatasaray inarrestabile, Lipsia in rimonta, Inter vicina allo Scudetto e mosse sul mercato

Cronache e aggiornamenti dai principali campionati europei, con focus sul successo del Galatasaray in Turchia, la risalita del Lipsia in Bundesliga, la marcia trionfale dell'Inter verso lo scudetto, e le ultime notizie di mercato su Juventus, Napoli e altri club italiani.

La Super Lig turca vede il Galatasaray compiere un altro passo deciso verso la conquista del titolo, grazie a una vittoria per 1-0 contro il Genclerbirligi, con Mauro Icardi nuovamente protagonista in fase realizzativa. Questo successo consolida la loro posizione di vertice nel campionato.

In Bundesliga, il Lipsia si è imposto con autorità sul campo dell'Eintracht Francoforte con un netto 3-1. Questa trasferta vittoriosa permette ai sassoni di scalare la classifica e conquistare un posto sul podio, dimostrando una ritrovata forma e determinazione.

Nel frattempo, per quanto riguarda l'Hoffenheim, le voci sul futuro di Andrej Kramarić sembrano orientarsi verso una permanenza. Il direttore sportivo del club ha dichiarato che le trattative e la situazione generale stanno procedendo in una direzione positiva, alimentando l'ottimismo tra i tifosi.

Sul fronte Juventus, il club bianconero starebbe valutando Alisson Becker come primo obiettivo per rinforzare la porta. In difesa, torna d'attualità il nome di Kim Min-jae, mentre in caso di partenza di Cambiaso, l'opzione Juan Cuadrado potrebbe essere presa in considerazione. In attesa di definire la questione legata a Dusan Vlahovic, emergono anche le suggestioni per profili di altissimo livello come Robert Lewandowski e Darwin Núñez, delineando un mercato ambizioso per la Vecchia Signora.

L'Inter, intanto, sembra avvicinarsi sempre più alla vittoria dello scudetto. Le combinazioni tattiche e i risultati delle dirette concorrenti potrebbero portare la squadra guidata da Cristian Chivu a laurearsi campione già nella prossima giornata, un traguardo che sancirebbe la sua permanenza ai vertici del calcio italiano.

La concretezza ha prevalso sull'estetica nell'analisi della prestazione di Leonardo Cuesta a Parma, un intervento descritto come un piccolo capolavoro che ha contribuito al successo della squadra emiliana, dimostrando l'importanza di giocate decisive anche in trasferta. Notizie positive per Massimiliano Allegri arrivano anche dal fronte Juventus: Kenan Yıldız ha ripreso a lavorare con il gruppo e sarà a disposizione per la sfida contro il Bologna, un recupero fondamentale per i bianconeri.

Il futuro di Paulo Vanoli è al centro delle discussioni, con la Fiorentina che potrebbe puntare con decisione su di lui. Gianluca Di Marzio analizza la situazione, sottolineando come la convinzione nella scelta da parte del club viola sarà cruciale. In merito a un possibile passaggio di Alessandro Bastoni al Barcellona, l'Inter potrebbe affondare il colpo per i difensori dominicani Erion Muçaj e Strahinja Eraković, delineando strategie per rimpiazzare un elemento chiave. Il Parma riceve buone notizie riguardo l'infortunio di Lautaro Pellegrino: il responso della tac è negativo e il giocatore farà ritorno in città in serata, un segnale incoraggiante per il tecnico.

Petar Krstović ha sbloccato la partita all'Olimpico dodici minuti dopo il fischio d'inizio, raggiungendo la doppia cifra personale con questa marcatura. Sul fronte Napoli, il neo allenatore Antonio Conte ha espresso frustrazione per le continue voci sul suo futuro: 'Troppe voci sul mio futuro. Perché vogliamo farci male da soli?', ha dichiarato, sottolineando il desiderio di concentrazione.

Dal Cesena, Cole ha ammesso la mancanza di concretezza sotto porta: 'Siamo mancati a livello realizzativo. D'ora in avanti dovremo lavorare sodo', ha evidenziato, puntando il dito sulla necessità di migliorare l'efficacia offensiva. Pierozzi, dal canto suo, esprime il desiderio di rimanere al Benevento: 'Voglio restare al Benevento e riprendermi la Serie B', una dichiarazione di intenti chiara. L'Audace Cerignola, tramite le parole di Di Toro, non esclude un addio: 'Non escludo un addio. Devo valutare con attenzione', suggerendo un possibile cambio di rotta.

Infine, la Nazionale Femminile italiana ha pareggiato 0-0 contro la Danimarca, attestandosi a tre punti dalla vetta del girone di qualificazione.

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