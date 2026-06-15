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Calcio italiano in fermento: dal Bari iscritto al valzer allenatori, mercato in evoluzione e casi societari

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Calcio italiano in fermento: dal Bari iscritto al valzer allenatori, mercato in evoluzione e casi societari
CalcioSerie ABari
📆6/15/2026 10:39 PM
📰TuttoMercatoWeb
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Il riepilogo delle principali notizie calcistiche di oggi, tra cui l'iscrizione del Bari, la nuova Juventus targata Spalletti, il Milan e l'interesse per un tecnico portoghese, il mercato all'estero e le panchine ancora vacant in Serie A.

Il calcio italiano vive una fase di intense trasformazioni mentre la Serie A si prepara alla nuova stagione. Il Bari ha risolto la questione societaria e ottenuto il via libera per l'iscrizione, con il sindaco che ha firmato la liberatoria per l'utilizzo dello stadio San Nicola.

In ambito Juventus, l'incontro tra Carnevali e Spalletti ha delineato il nuovo corso societario, con quattro giocatori ritenuti intoccabili e il caso Vlahovic ancora da definire. Anche il Milan è al centro di voci che vedrebbero un altro allenatore portoghese sulla panchina rossonera, mentre i tifosi dell'Atalanta hanno accolto calorosamente Sarri dopo la firma, esprimendo fiducia nel progetto tecnico.

La Serie A ha concluso il valzer degli allenatori, ma all'estero le grandi società continuano a muoversi: Real Madrid e Sporting CP hanno già chiuso quattro colpi a testa e il Bayern Monaco è in procinto di concludere acquisti per oltre 100 milioni. In Premier League il mercato resta molto attivo. Sono ancora cinque le squadre di Serie A che non hanno annunciato il loro allenatore, un dettaglio che lascia spazio aSpeculazioni.

Inoltre, per la stagione 2026/2027 sono stati fissati i ritiri e le amichevoli precampionato per tutte le squadre. Nico Paz, giovane talento, potrebbe restare un altro anno al Como dopo aver parlato anche con Mourinho, mentre sul fronte uscite si guarda a un possibile big pronto a lasciare il club. Il Galatasaray ha ufficializzato il saluto a Zaniolo, ringraziandolo per l'impegno e augurandogli il meglio. Anche la Ternana Women ha rinnovato con Regazzoli, accordo annuale con opzione.

Il panorama calcistico si arricchisce anche di considerazioni extra-campo: la gestione degli spazi pubblicitari da parte di Tuttomercatoweb.com per conto di System24 e la necessità di contatti tramite info.system24@ilsole24ore.com. La complessità del settore, tra decisioni tecniche, scadenze amministrative e dinamiche di mercato, evidenzia come il calcio moderno sia un intreccio di sport, business e comunicazione, con ogni club alle prese con scelte destinate a condizionare il futuro.

Title: Calcio italiano in fermento: dal Bari iscritto al valzer allenatori, mercato in evoluzione e casi societari Description: Il riepilogo delle principali notizie calcistiche di oggi, tra cui l'iscrizione del Bari, la nuova Juventus targata Spalletti, il Milan e l'interesse per un tecnico portoghese, il mercato all'estero e le panchine ancora vacant in Serie A. Category: Sport Keywords: ["calcio", "Serie A", "Bari", "Juventus", "allenatori", "mercato", "Milan", "Atalanta", "Spalletti", "Sarri"

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