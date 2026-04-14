Calcio Italiano: Roma al centro delle attenzioni, tra tensioni interne e obiettivi Champions; Juventus in movimento e altre news.

Un senior advisor della Roma sottolinea l'importanza dell'unità, mentre emergono tensioni tra Ranieri e Gasperini. Totti parla di Dybala, Rambaudi di Sogliano. Analisi delle medie voto allenatori e focus sulla Juventus. Ulteriori notizie su mercato, competizioni e altri eventi calcistici.

Un senior advisor della società, parlando da tifoso della Roma , sottolinea l'importanza dell'unità all'interno del club, nonostante le tensioni interne. Il suo consiglio a Gasperini e Ranieri è di mostrare rispetto verso i tifosi e la società, evidenziando che l'obiettivo primario è il raggiungimento della Champions League . Sottolinea inoltre l'importanza di concentrarsi sul presente e di unire le forze, rimandando eventuali valutazioni a fine stagione.

La questione sarà chiarita nei prossimi giorni, con i Friedkin che intendono centrare l'obiettivo Champions e hanno cercato di calmare gli animi internamente. Appare difficile, al momento, ipotizzare una riappacificazione tra Ranieri e Gasperini.

Nel frattempo, diverse notizie importanti animano il panorama calcistico italiano. Totti esprime la speranza che la Roma rimpiazzi Dybala qualora quest'ultimo dovesse lasciare la squadra. Rambaudi commenta la possibile nomina di Sogliano alla Lazio, sottolineando che non si tratta di un'investitura incondizionata. Inoltre, vengono presentate le medie voto degli allenatori di Serie A dopo 32 giornate, con Allegri che perde tre posizioni.

Si parla anche della Juventus, che sta tornando ad essere una squadra credibile, puntando ad evitare un solo errore. Malagò commenta la questione della fiducia, ponendo l'accento sul progetto. Inoltre, sono in programma approfondimenti sulla Lega Serie C, con trasmissioni dedicate. La Juventus continua la campagna rinnovi, con Locatelli come prossimo obiettivo, puntando a un accordo fino al 2030.

Conte in Nazionale? De Laurentiis esprime la sua posizione, sottolineando la necessità di una decisione tempestiva. Si prevede un clamoroso valzer di allenatori nella prossima Serie A.

Infine, altri spunti riguardano diverse squadre e competizioni. De Rossi celebra la domenica d'oro di Genoa e Ostiamare. Si anticipano le proiezioni per la Champions League 2026/27, con un aumento delle squadre qualificate alla League Phase. Ci sono notizie sui rinnovi in casa Juventus e si esclude la possibilità che Simeone alleni l'Inter. Vengono comunicate le formazioni ufficiali di Catanzaro-Modena, oltre a informazioni sull'operazione alla caviglia di Papu Gomez.

L'Assemblea Lega B definisce le date di playoff e playout per la stagione sportiva 2026/27. Gianfranco Zola riceve la nomina a Commendatore dal Presidente della Repubblica Mattarella. Binda commenta la situazione della Ternana, sottolineando le conseguenze della liquidazione volontaria. Infine, si parla delle qualificazioni al Mondiale femminile, con le formazioni ufficiali di Serbia-Italia e le dichiarazioni della CT Stojkanovic.





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