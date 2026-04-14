Calcio: PSG in Semifinale, Juventus in Risalita e Scintille in Serie A

Un riassunto delle ultime notizie dal mondo del calcio: trionfi europei, polemiche arbitrali, movimenti di mercato e prospettive per la prossima stagione. Il PSG vola in semifinale, mentre la Juventus mostra segnali di ripresa. In Italia, intrighi di mercato e situazioni societarie complesse.

Una serata di calcio spettacolo che ha visto luci e ombre, successi e delusioni, e che ha già delineato i protagonisti delle prossime fasi cruciali. Il Paris Saint-Germain, grazie a una prestazione solida e alla prodezza di Dembele, si assicura un posto in semifinale, superando un Liverpool generoso ma che non è riuscito a concretizzare le proprie occasioni. Il match è stato ricco di emozioni e colpi di scena, confermando l'alto livello di competizione che caratterizza il torneo. Intanto, un altro giovane talento proveniente dalla cantera del Barcellona, dopo Cubarsi, è stato costretto ad abbandonare il campo, con l'espulsione di Eric Garcia, lasciando il Barça in inferiorità numerica. Questa situazione sottolinea ancora una volta l'importanza di una gestione oculata delle risorse umane e la necessità di una profonda conoscenza delle dinamiche di gioco.

Sul fronte italiano, la Juventus sembra aver ritrovato la sua identità e sta dimostrando una crescente credibilità, tanto da far sperare i tifosi in un ritorno al vertice. Tuttavia, un singolo errore potrebbe compromettere l'intera stagione, mettendo in discussione gli sforzi compiuti finora. Intanto, le voci sulla fiducia accordata a Malagò si rincorrono, sollevando interrogativi sul progetto sportivo e sulla sua concretezza. L'Atletico Madrid di Simeone, dopo una battaglia intensa, cede il passo al Barcellona, che si qualifica per la semifinale di Champions League con una vittoria per 2-1. Nel frattempo, il dibattito sull'arbitraggio infiamma il mondo del calcio, con l'Open VAR che interviene sul contatto Bonny-Nico Paz in Como-Inter, decretando che non vi fosse fallo e che il rigore andava annullato. Inoltre, il futuro di Conte in Nazionale rimane incerto, con De Laurentiis che pone delle condizioni chiare, escludendo la possibilità di un addio all'ultimo minuto. La prossima Serie A promette un clamoroso valzer degli allenatori, con movimenti di mercato e cambiamenti in panchina che potrebbero stravolgere gli equilibri.

Sul fronte societario, Luis Enrique è pronto a legarsi a lungo al PSG, dopo aver conquistato la semifinale, con il rinnovo che appare ormai una formalità. In ambito calcistico giovanile, l'arrivo di Guiu alla Virtus Entella è stato reso possibile grazie all'intuizione di Braida, come sottolinea Sanllehy. Le notizie sul possibile sfratto dal 'Provinciale' del Trapani sono state smentite da Antonini, che definisce la notizia priva di fondamento. Invece, la situazione della Ternana si fa critica, con la spinta verso la liquidazione giudiziaria che mette a rischio la partecipazione al campionato. Nel calcio femminile, Giugliano celebra la sua 100ª presenza in azzurro, auspicando di poter raggiungere ancora altri traguardi importanti. L'Italia di Soncin domina la Serbia, con un netto 6-0 a Leskovac, dimostrando la crescita costante del calcio femminile italiano. Questo report è fornito da un gruppo selezionato di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com, che gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.co





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