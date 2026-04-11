Calcio: PSG-Lens, Juventus, Milan, Real Madrid e Serie B, le ultime news

Aggiornamenti sul mondo del calcio: duello PSG-Lens, Juventus-Atalanta, Milan, Real Madrid, Serie B, nazionali e altro. Rinnovi, mercato, dichiarazioni dei protagonisti e approfondimenti sulle competizioni in corso.

Il duello al vertice tra PSG e Lens si riaccenderà nel prossimo turno di campionato. In vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League, l'incontro tra i parigini e i giallorossi è fissato per il 13 maggio. L'attenzione si sposta anche sulla zona bassa della classifica, dove il Nizza si prepara ad affrontare il Le Havre, distante solo un punto in graduatoria.

Intanto, si vocifera di un accordo imminente tra il PSG e Luis Enrique, con la possibilità di un rinnovo contrattuale entro la fine della stagione. Nel frattempo, in Bundesliga, il Bayern Monaco sarà ospite del St. Pauli, mentre il BVB affronterà il Bayer, in un match cruciale del 29° turno. \La 31ª giornata de LaLiga offre al Barcellona l'opportunità di allungare in classifica, in un derby che potrebbe significare un vantaggio di nove punti. Parallelamente, l'Arsenal cerca di consolidare la propria posizione, mentre il Manchester City non molla la presa, in una combattuta 32ª giornata di Premier League. Sul fronte mercato, l'attaccante del Marsiglia, Greenwood, è tornato in forma e dichiara ambizioni da capocannoniere. Il mondo del calcio piange l'addio al calcio di Fernando, che dopo una vita dedicata al suo sogno, si ritira. Nel frattempo, in casa Real Madrid, Arbeloa attacca l'arbitro e il VAR per un presunto rigore non concesso su Mbappé. L'editoriale di Niccolò Ceccarini si concentra sul futuro di Napoli, con la situazione di Conte sotto osservazione e l'interesse per Italiano, mentre si valuta la situazione di De Bruyne e si seguono le tracce di Ríos del Benfica. Per l'Inter, l'attenzione è puntata su Bastoni e sulle possibili piste per il futuro, con Muharemovic e Ordoñez nel mirino. \Guelfi e Ghibellini, la trasmissione che affronta il mondo del calcio con leggerezza, toccando temi di cucina, cronaca, attualità e politica. Si susseguono le probabili formazioni della Serie A per la 32ª giornata, mentre Fabregas si prepara a vivere la sua prima stagione europea con il Como. La Juventus pensa solo all'Atalanta, con Spalletti che studia il sostituto di McKennie. Inoltre, Spalletti ha rinnovato con la Juventus fino al 2028, e ora si attende il rinnovo di Dusan Vlahovic. La Roma, guidata da Gasperini, non rilascia dichiarazioni sull'Atalanta, mentre si discute degli equilibri di potere con Comolli. Il Milan cerca una certezza in attacco, fermando le scommesse, mentre la corsa alla Champions League sarà decisiva anche per Pulisic. Silvio Baldini, dopo una carriera inimitabile, chiude con il calcio attivo dopo quasi 40 anni. Sono stati resi noti gli indisponibili e gli squalificati per la 32ª giornata di Serie A. L'Olimpico non fa sconti, con la Roma che infligge tre schiaffi al Pisa. Calhanoglu spiega il suo gol alla Roma, difendendo Svilar e commentando la situazione del Como. Infine, focus sui convocati per la 34ª giornata di Serie B, da Frosinone-Palermo a Pescara-Sampdoria. La Sampdoria affronta uno scontro salvezza a Pescara, mentre Avellino-Catanzaro promette battaglia. Il Lecco aggancia l'Union Brescia al secondo posto, ma Valente invita alla cautela. La Serie C si prepara alla 36ª giornata, con possibili verdetti in chiave retrocessione. Un tifoso dell'Union Brescia vince il ricorso al TAR e potrà assistere al derby. La Ternana ha un incontro con la proprietà. Il Lecco sbanca il campo dell'Alcione e aggancia l'Union Brescia. Svolta storica a San Marino con la nascita della Nazionale maggiore femminile. Massimino debutta in nazionale, esprimendo orgoglio. Infine, la finale di Coppa Italia Femminile Juventus-Roma si terrà il 24 maggio a Vicenza. System24, un gruppo di editori terzi, tra cui Tuttomercatoweb.com, gestisce gli spazi pubblicitari





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