Calcio: Trauma al piede destro per un calciatore del Lazio, Lazio-Udinese in programma

Un calciatore del Lazio ha riportato un trauma al piede destro durante un allenamento, interrompendo anticipatamente la seduta. Gli esami strumentali presso Villa Mafalda hanno escluso complicazioni ossee. Le condizioni del calciatore saranno monitorate nelle prossime ore. La notizia arriva in concomitanza con la sfida Lazio-Udinese, in programma questa sera. La squadra di Maurizio Sarri dovrà fare a meno di due giocatori, Cataldi e Zaccagni, entrambi indisponibili per infortuni. La situazione è in evoluzione e la squadra dovrà valutare attentamente la situazione del calciatore nelle prossime ore.

Un calciatore del Lazio ha riportato un trauma al piede destro durante un allenamento, interrompendo anticipatamente la seduta. Gli esami strumentali presso Villa Mafalda hanno escluso complicazioni ossee.

Le condizioni del calciatore saranno monitorate nelle prossime ore. La notizia arriva in concomitanza con la sfida Lazio-Udinese, in programma questa sera. La squadra di Maurizio Sarri dovrà fare a meno di due giocatori, Cataldi e Zaccagni, entrambi indisponibili per infortuni. La situazione è in evoluzione e la squadra dovrà valutare attentamente la situazione del calciatore nelle prossime ore.

In Serie A, la situazione è in fermento. La Roma è in cerca di un nuovo allenatore, con Luis Enrique in pole position. La Juventus, invece, ha confermato Vlahovic come titolare per la prossima partita. In Serie B, Empoli ha ottenuto un passo salvezza, mentre il Frosinone è aritmeticamente in Serie A. La Fiorentina, invece, sta affrontando una fase di riorganizzazione.

In Serie A Women, la Juventus affronterà l'Inter in una partita importante. Il movimento femminile del calcio è in crescita, come sottolineato da Guardiola.





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