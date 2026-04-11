Calcio: Udinese in trionfo a San Siro, situazione Napoli, focus su Serie A e Serie C

Panoramica completa sul mondo del calcio italiano, con particolare attenzione alla vittoria dell'Udinese contro il Milan, le dinamiche del Napoli, l'andamento della Serie A e della Serie C. Approfondimenti sulle dichiarazioni dei protagonisti, le probabili formazioni, le classifiche aggiornate e le prospettive future. Spazio anche al calcio femminile e a questioni extra-campo.

La vittoria per 3-0 nella partita contro il Milan , al termine della quale è stato premiato come migliore in campo. Forse dopo l'infortunio ho avuto paura di rifarmi male, però con i giocatori che abbiamo in squadra è facile giocare. Oggi sono contento, mi hanno aiutato e siamo contenti di questa partita, ha dichiarato. Sprofondo Milan : l' Udinese trova anche il terzo gol. Come contro l'Inter, a San Siro segna Atta Udinese .

Stagione di alti e bassi per me, sarebbe bello vincere a San Siro, ha commentato Atta Udinese. Zaniolo ha dichiarato: Nazionale? La convocazione era un mio obiettivo e lo sarà sempre. Carnesecchi ha espresso la sua soddisfazione per la stagione, definendola fantastica. Chiellini ha promosso Boga, suggerendo un probabile futuro ancora in bianconero. Percassi ha sottolineato la necessità di un intervento governativo per supportare il calcio italiano, riconoscendo la presenza di talento. L'editoriale di Niccolò Ceccarini analizza la situazione del Napoli, con il futuro di Conte in bilico e l'interesse per Italiano. Si parla anche di De Bruyne, che sembra intenzionato a restare. Sono state menzionate anche le piste per il futuro di Muharemovic e Ordoñez. Sono state fornite le probabili formazioni della Serie A per la 32ª giornata. Boga titolare con l'Atalanta: il motivo e le condizioni di Jonathan David. La classifica aggiornata della Serie A mostra come il Milan debba guardarsi indietro, con Como e Juventus in agguato. Il Milan si è fermato a San Siro, l'Udinese ha conquistato la vittoria per 3-0 tra i fischi. La classifica aggiornata della Serie A evidenzia lo scatto salvezza del Torino, con il Cagliari che sorpassa la Fiorentina. Pellegrini ha subito una lesione al flessore e potrebbe stare fuori circa un mese. De Laurentiis ha evidenziato la necessità di una figura in Figc che si interfacci con il governo. Sono state criticate le dichiarazioni di Uefa e Fifa sui fondi. L'asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo, con l'Inter che sembra interessata. Un'analisi approfondita della situazione di Spalletti, con particolare attenzione agli equilibri con Comolli. Carnesecchi è stato elogiato per la sua efficacia, confermando una stagione fantastica. Chiellini promuove Boga, prevedendo un futuro ancora in bianconero. Ballardini ha elogiato Iannarilli, riconoscendo il merito della squadra. La Serie B ha visto poche emozioni nel primo tempo tra Monza e Bari, con il risultato fermo sullo 0-0. Corini ha espresso rammarico per la prestazione, sottolineando la necessità di maggior rispetto. Nella Serie C, Vicenza e Ascoli hanno ottenuto importanti vittorie. Bucchi carica l'Arezzo, mirato a conquistare nove punti da qui alla fine. Sono stati comunicati i parziali delle partite della Serie C delle 17:30, con il Vicenza che ha vinto sul Verona e il Forlì corsaro ad Ascoli. I risultati della 36ª giornata di Serie C hanno visto solo pareggi nel Girone B, mentre nel Girone A è caduta l'Union Brescia. Svolta storica a San Marino: nasce la Nazionale maggiore femminile. Massimino ha espresso orgoglio per la sua convocazione in Nazionale, desiderando apprendere il più possibile. La finale della Coppa Italia Femminile si disputerà tra Juventus e Roma il 24 maggio al 'Menti' di Vicenza. Il testo include informazioni sui servizi pubblicitari gestiti da System24 per un gruppo selezionato di editori terzi sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com. Per informazioni contattare: info.system24@ilsole24ore.com





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