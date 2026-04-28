Calciomercato 2026-2027: la Serie A anticipa l'apertura della sessione estiva

Il Consiglio FIGC ha annunciato le date delle prossime sessioni di calciomercato, con la Serie A che aprirà la finestra estiva già dal 29 giugno 2026. Una decisione che suscita dibattito tra i club e gli addetti ai lavori.

Il Consiglio FIGC ha ufficializzato le date delle prossime sessioni di calciomercato, introducendo una novità significativa per la Lega Serie A . La finestra di trasferimenti estiva per la Serie A avrà inizio il 29 giugno 2026 e si concluderà il 1° settembre 2026 alle ore 20, mentre per la Serie B e la Serie C il mercato aprirà il 1° luglio 2026 e chiuderà alla stessa data.

La sessione invernale, invece, sarà comune a tutte e tre le serie e si svolgerà dal 2 gennaio 2027 al 1° febbraio 2027, sempre fino alle ore 20. La particolarità di questa nuova regolamentazione riguarda la Serie A, che anticipa l’inizio del mercato estivo rispetto alle altre serie, permettendo ai club di depositare i contratti già a partire da fine giugno.

Questa decisione non è del tutto inedita: lo scorso anno, infatti, la FIGC aveva già introdotto un’eccezione legata alla finestra di trasferimenti richiesta dalla FIFA in vista del Mondiale per Club. In quell’occasione, i depositi dei contratti erano stati fissati tra l’1 e il 10 giugno 2025, non solo per i club partecipanti ai tornei internazionali ma anche per tutte le altre società di Serie A. Tuttavia, il mercato “classico” era stato riaperto come prassi a partire dall’1 luglio successivo.

La scelta di anticipare l’apertura del mercato estivo per la Serie A potrebbe essere legata a diverse motivazioni, tra cui la necessità di dare più tempo ai club per completare le operazioni di mercato e di adattarsi alle esigenze delle competizioni internazionali. Inoltre, questa decisione potrebbe riflettere una strategia volta a garantire maggiore flessibilità e competitività alle squadre di Serie A, permettendo loro di muoversi con maggiore anticipo rispetto alle altre leghe.

Tuttavia, non sono mancate le critiche da parte di alcuni addetti ai lavori, che vedono in questa scelta un ulteriore elemento di disomogeneità tra le diverse serie del campionato italiano. In ogni caso, la FIGC ha ribadito che la decisione è stata presa in accordo con le leghe e con l’obiettivo di garantire un equilibrio tra le esigenze dei club e quelle del calcio italiano nel suo complesso





cmdotcom / 🏆 39. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Calciomercato Serie A FIGC Trasferimenti Calcio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Serie C 2026-2027, le squadre promosse dalla Serie DTutti i verdetti della Serie D a una giornata dal termine

Read more »

Serie C 2026/2027, sono già 26 le società ai nastri di partenza. Ecco tutti i nomiDiciannove club dalla Serie C e sette dalla Serie D. Sono 26 le compagini che, ad oggi, si sono garantite la possibilità di partecipare all'edizione 2026/2025 di Serie C che prenderà il via il pross

Read more »

Le date del calciomercato 2026-27: quando sarà possibile fare acquisti tra estate e inverno?In attesa che finisca il campionato di Serie A, coi posticipi del lunedì del 34° turno in programma oggi, e altre quattro giornate da qui alla fine, sono state annunciate le date del calciomercato 2

Read more »

Serie D, tutte le squadre promosse in Serie C per la stagione 2026/2027Quali squadre sono state promosse in Serie C dalla Serie D in questa stagione: la lista completa girone per girone.

Read more »

Accanto a Serie 7 Bmw porta ad Auto China 2026 inedite iX3 e i3 passo lungoDiverso da quello in qualsiasi altro evento espositivo, lo stand del Gruppo Bmw ad Auto China 2026 - pur essendo quasi interamente dedicato alla Neue Klasse - non lascia dubbi sul fatto che l'azienda di Monaco attribuisce una importanza ancora maggiore all...

Read more »

Ufficiali le date del calciomercato estivo 2026 e invernale 2027: quando aprirà e chiuderà il mercato in Serie AIl consiglio federale ha deciso le date delle prossime sessioni di mercato in Serie A, Serie B e Serie C: la finestra estiva si aprirà già a giugno.

Read more »