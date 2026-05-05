Calciomercato dirigenti e allenatori: gli intrecci tra Roma, Napoli e Lazio

Analisi delle strategie di mercato di Roma, Napoli e Lazio, con particolare attenzione alla ricerca di nuovi direttori sportivi e allenatori, e alle possibili conseguenze dei contratti in essere.

Sia la Roma che la Lazio sono attualmente concentrate sui rispettivi impegni immediati, con il derby capitolino e gli obiettivi di qualificazione alla Champions League per i giallorossi e la vittoria della Coppa Italia per i biancocelesti.

Tuttavia, la Roma sta attivamente cercando un nuovo direttore sportivo, nonostante il contratto in essere di Massara, con l'obiettivo di individuare una figura che possa collaborare strettamente con le idee di Gian Piero Gasperini. Il nome principale al momento è quello di Manna, attuale direttore sportivo del Napoli, che Gasperini avrebbe desiderato al Napoli durante la preparazione della finale di Dublino. I contatti tra i due sono stati frequenti e positivi, e Gasperini sta spingendo per il suo arrivo.

De Laurentiis, però, intende far rispettare il contratto di Manna. In caso di impossibilità di ingaggiare Manna, potrebbe riemergere il nome di Toni D'Amico, anch'esso legato all'Atalanta da un contratto, ma con una precedente esperienza positiva con Gasperini. Giuntoli, attualmente libero, rappresenta un'altra opzione, avendo espresso interesse per Gasperini quando era alla Juventus. La Roma si trova quindi di fronte a diverse scelte, e non è escluso che alla fine possa optare per una figura straniera, come accaduto in passato.

La Lazio, dal canto suo, è concentrata sul derby e sulla Coppa Italia, oltre a dover valutare la situazione del suo allenatore, che ha un contratto valido per un'altra stagione. Tuttavia, Sarri è considerato la prima scelta del Napoli in caso di separazione da Conte. De Laurentiis vorrebbe affidare il nuovo Napoli all'allenatore che gli ha regalato le maggiori soddisfazioni in termini di gioco, ovvero Maurizio Sarri.

Anche in questo caso, si presentano complicazioni legate ai contratti in essere: quello di Conte con il Napoli, quello di Sarri con la Lazio e quello di Manna con il Napoli. La situazione è complessa e dipende da una serie di fattori, tra cui la volontà dei club e degli allenatori, le emozioni in gioco e la convergenza di presupposti per una nuova partenza.

Resta da vedere se ci saranno sviluppi tra Napoli e Conte, Lazio e Sarri, Napoli e Manna, e Roma e il futuro direttore sportivo. Oltre alle dinamiche di calciomercato, il panorama calcistico italiano è ricco di avvenimenti. Favo, CT dell'Italia U19, sottolinea l'importanza di dare spazio ai giovani per preparare il Mondiale 2030. Raimondo De Magistris analizza la strategia di Furlani, escludendo il coinvolgimento di Allegri.

Tare si trova in una posizione delicata riguardo al futuro del progetto Milan. A Tutta C offre un approfondimento quotidiano sulla Serie C. Il Genoa ha ottenuto la salvezza matematica, con il riscatto di Colombo dal Milan. La 35^ giornata di Serie A ha decretato tre verdetti ufficiali. L'Inter celebra lo scudetto, frutto di una strategia vincente di Marotta.

Il Bologna pianifica il mercato con Sartori e Di Vaio. La Juventus è interessata a Stiller. Lo Spezia si prepara alla sfida col Pescara. Il Trento è stato eliminato dai playoff.

Il Trapani non demorde. In Women's Champions League, Lione e Barcellona si contenderanno il titolo nella finale di Oslo. Il podcast offre approfondimenti da un gruppo di editori terzi, tra cui Tuttomercatoweb.com





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