Calciomercato e Campionati: Bayern, Inter, Conte e le Sfide del Weekend

Aggiornamenti sul calciomercato europeo, con focus su Bayern Monaco, Chelsea e Newcastle. Situazione in Serie A e Serie B, con Inter, Milan, Juventus, Napoli e le relative sfide. Antonio Conte vicino alla Nazionale e analisi delle partite del weekend.

Il Bayern Monaco è alla ricerca di un nuovo terzino destro e sembra interessato ad Acheampong del Chelsea. Nel frattempo, Boey potrebbe lasciare il club bavarese. Per quanto riguarda il ruolo di portiere, il Bayern Monaco ha messo gli occhi su Kobel. Anche Chelsea e Newcastle sono interessate a diversi giocatori. Nel frattempo, il futuro di Guardiola al Manchester City è un rebus e si deciderà a maggio.

La Premier League, invece, affronta una perdita significativa, con la fine del betting sulle maglie che potrebbe causare un buco finanziario di oltre 90 milioni di euro. Sul fronte delle nazionali, Antonio Conte sembra essere in pole position per diventare il nuovo Ct. C'è il via libera di De Laurentiis che punta su Italiano. L'Inter, con il ritorno di Lautaro, cerca di scacciare i fantasmi legati allo scudetto. Gasperini, dopo le recenti critiche, rischia il posto. La sfida Napoli-Milan è considerata uno spareggio. Il programma 'Passa il pomeriggio con Maracanà' offre attualità, interviste e dibattiti con ospiti come Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi e Rampulla. Il programma 'A Tutta C' propone approfondimenti sulla Lega Serie C dal lunedì al venerdì in due fasce orarie. L'aumento dei gol in Serie A rispetto all'anno precedente è minimo, solo +1. In occasione della Pasquetta, è stato individuato il successore di McTominay come MVP della Serie A. Allegri aveva previsto una partita Inter-Roma, ma il Milan ha le sue ambizioni. La Juventus affronta una sfida di Pasquetta con il dubbio Boga-David per Spalletti. L'Inter risponde alle critiche con una vittoria schiacciante sulla Roma per 5-2, consolidando la sua posizione nella corsa allo scudetto. Il Barcellona ha scelto Bastoni, ma l'Inter ha delle richieste e sta valutando i possibili sostituti. Il Milan punta su Gila per la difesa, ma la Lazio ha delle pretese elevate. In attacco, il Milan considera Retegui e Castro. Il Napoli ha come priorità continuare con Conte, valutando Fabregas, Italiano e Farioli come possibili alternative. La Fiorentina valuta l'ipotesi di Dragusin per l'estate, con un focus sui rinnovi di Dodo e Fortini. L'Udinese, con Runjaic, sottolinea l'importanza di una prestazione completa contro il Como. De Paola afferma la vittoria dello scudetto per l'Inter e consiglia di non sottovalutare il lavoro di Gasperini alla Roma. Il dato di Udinese-Como evidenzia un solo giocatore italiano tra i 22 titolari. Izzo dell'Avellino si scusa per l'espulsione e si assume la responsabilità della sconfitta. Si analizzano gli esordi di tre tecnici e le formazioni di Carrarese-Spezia. Vengono presentati i convocati per la 33ª giornata di Serie B, tra cui le partite Palermo-Avellino e Carrarese-Spezia. Chiappella dell'Entella commenta la sfida contro il Mantova, definendola ostica e gravata dall'importanza del momento. L'Avellino ha vissuto una Pasqua con due facce, passando dalla promozione in B alla sconfitta contro il Palermo. L'Arezzo, in testa alla classifica a pari punti con l'Ascoli, trova una rete decisiva di Renzi. Bifulco segna un gol spettacolare in Pianese-Campobasso, regalando tre punti fondamentali ai molisani. La Triestina, con Marino, cerca di fare punti per dimostrare l'impegno della squadra. Il destino del Benevento è legato al Catania, ma la promozione in B potrebbe arrivare comunque. L'Inter Women, con Annika Paz, si dice soddisfatta del gruppo e si diverte in campo. Massimino, convocato con l'Italia, esprime la sua gioia e il sogno di partecipare al Mondiale. Prugna torna in campo con il Parma dopo un periodo di 14 mesi di stop. Lo spazio pubblicitario di questo articolo è gestito da un selezionato gruppo di editori terzi, tra cui Tuttomercatoweb.com per il quale il Sole 24 Ore gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.co





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