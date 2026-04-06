Calciomercato e Campionati: Bifulco da favola, Conte in Nazionale, Inter e Milan in scena

Aggiornamenti sul calcio italiano: il gol di Bifulco, la corsa per la Serie B, le strategie di mercato di Inter e Milan, la Nazionale di Conte e le sfide di Serie A e Serie C. Il focus su risultati, dichiarazioni e prospettive.

Bifulco , come Mertens , segna un gol spettacolare in Pianese-Campobasso! Tre punti vitali per i molisani. Il destino del Benevento si intreccia nuovamente con il Catania, ma la promozione in Serie B potrebbe concretizzarsi comunque oggi. Nel frattempo, il Novara, guidato da Dossena, esprime amarezza per gli errori commessi, sottolineando la necessità di ritrovare equilibrio.

\Antonio Conte sembra pronto a guidare la Nazionale italiana, con il benestare di De Laurentiis che punta su Italiano come nuovo allenatore. L'Inter, con il ritorno di Lautaro, cerca di scacciare i fantasmi legati alla conquista dello scudetto, mentre Gasperini è sotto pressione e rischia l'esonero. La sfida Napoli-Milan si prospetta come uno spareggio cruciale. A Tutta C, il programma dedicato alla Lega Serie C, offre quotidianamente, dal lunedì al venerdì, un doppio approfondimento per analizzare le vicende del campionato. Si registra un aumento di un solo punto rispetto all'anno precedente. È stato già scelto il successore di McTominay come MVP della Serie A. Allegri aveva previsto Inter-Roma... poco male. Il Milan ha le sue ambizioni per la serata. Sfida di Pasquetta per la Juventus: dubbio Boga-David per Spalletti. L'Inter risponde alle voci: Roma annientata: 5-2 e scatto per lo Scudetto. Il Barcellona ha scelto Bastoni. L'Inter detta il prezzo e si cerca il suo sostituto. Il Milan ha messo gli occhi su Gila per la difesa, ma la Lazio chiede molto, e in attacco si pensa a Retegui e Castro. \Il Napoli punta su Conte come priorità, ma Fabregas, Italiano e Farioli sono possibili alternative. Bazzani sottolinea come il Milan abbia avuto una stagione soddisfacente, e vincere a Napoli significherebbe ipotecare un posto in Champions League. Bergomi elogia Thuram, sottolineando l'importanza della prestazione dell'Inter contro la Roma. Il Genoa affronterà la Juventus alle 18:00, con De Rossi che non convoca Onana per motivi non specificati. La Juventus ha il Benfica come prima rivale per Raphael Guerreiro, con il Besiktas in attesa. Da Palermo-Avellino a Carrarese-Spezia, i convocati per la 33ª giornata di Serie B. L'Entella, con Chiappella, si prepara alla sfida contro il Mantova: una partita difficile, resa ancora più complessa dall'importanza del momento. L'Avellino vive una Pasqua fatta di una promozione in B e di una sconfitta contro il Palermo. Bifulco, come Mertens, con un gol fantastico in Pianese-Campobasso! E tre punti vitali per i molisani. La Triestina dimostra orgoglio. Marino: 'Fare punti per dimostrare quanto di straordinario facciamo'. Il destino del Benevento è legato al Catania. Ma la B potrebbe arrivare comunque oggi. Il Novara con Dossena: 'Troppi errori, dobbiamo ritrovare equilibrio'. L'Inter Women, con Annika Paz: 'Ho trovato un gruppo forte, mi diverto in campo'. Massimino e la convocazione in Nazionale: 'Non ho realizzato subito. Sogno il Mondiale'. La fine di un incubo: Prugna torna in campo col Parma dopo 14 mesi di stop. Il testo è fornito da un selezionato gruppo di editori terzi, tra cui Tuttomercatoweb.com, che gestisce gli spazi pubblicitari in esclusiva. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.co





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