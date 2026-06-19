Calciomercato e nazionali: Ghedjemis nel mirino del Dortmund, Baroni ritorna a Verona, Cosmi confermato a Salerno

Una sintesi delle principali notizie di calciomercato e delle nazionali giovanili del 19 giugno, con focus su Ghedjemis, Baroni, Cosmi e i risultati dell'Europeo Under-21.

Il 19 giugno è stata una giornata ricca di indiscrezioni e trattative nel mondo del calcio italiano e internazionale. Iniziamo dal Frosinone, dove l'algerino Ghedjemis sta attirando l'interesse del Borussia Dortmund .

Il club tedesco sembra intenzionato a fare una proposta per il talento africano, che si sta mettendo in mostra con la maglia del Frosinone. Sul fronte Padova, la società sta valutando l'ampliamento della compagine dirigenziale. Nel mirino c'è Antonello dell'Olympique Marsiglia, un nome che potrebbe portare esperienza e conoscenza del calcio internazionale. A Cesena, invece, la situazione riguardante Pagliuca è ancora in evoluzione.

Non c'è ancora la firma e il presidente Di Taranto ha dichiarato: "Valutiamo scrupolosamente ogni profilo". Baroni è carico per il suo ritorno all'Hellas Verona. L'allenatore ha dichiarato: "Ho voglia e determinazione per affrontare questa sfida". Intanto, la Salernitana ha confermato Cosmi come allenatore.

Il tecnico ha raccontato: "La firma è stata simile a un parto. Ora sono felice". Anche Melissano potrebbe lasciare il suo club: si tratta con lo Spezia la risoluzione del contratto. Il Milan ha invece bloccato Estevez Ogalla, portiere classe 2002, che ha rinnovato fino al 2029.

A livello di nazionali, l'Italia affronterà la Bielorussia. I due giocatori bielorussi Grigorov e Linnik hanno dichiarato: "Non sarà facile, ma lotteremo". Infine, i risultati degli Europei Under-21: l'Inghilterra ha battuto la Croazia 4 a 2, mentre il Portogallo di CR7 ha pareggiato 1 a 1 con il Congo. La redazione è composta da un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com





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