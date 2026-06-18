Calciomercato e Nazionali: Milan in crisi, Roma e Genoa attive, Inter su Provedel e le qualificazioni ai Mondiali

Dettagli e indiscrezioni del 17 giugno: difficoltà gestionali Milan, rinnovi e trasferimenti in Serie A, movimenti di Inter, Genoa e Roma, qualificazioni Mondiali con l'Inghilterra che domina e l'Italia testa di serie nei play-off.

Il 17 giugno è stata una giornata ricca di indiscrezioni, trattative e retroscena nel mondo del calcio italiano. Partendo dal Milan , il club più titolato in Europa sta vivendo un momento difficile con una gestione criticata come dilettantesca.

Le scuse sono finite e, se il proprietario Cardinale non può dedicare il tempo necessario, dovrebbe farsi da parte. Inoltre, né Ibrahimovic né la dirigenza sembrano sulla stessa lunghezza d'onda con l'allenatore, creando incertezze sulla compatibilità linguistica e decisionale. Sul fronte mercato, la Roma è vicina al rinnovo con il terzino turco Celik, con i dettagli del nuovo contratto in fase di definizione.

Per il Genoa invece si profila l'arrivo di Baldanzi dall'Empoli: fumata bianca con la Roma, ma l'operazione coinvolge anche altri club e i dettagli sono ancora in via di definizione. In casa Inter, la giornata è stata intensa: si lavora al rinnovo del difensore Chivu e si avvicina l'arrivo del portiere Provedel, con il club che sta definendo gli ultimi dettagli.

A Udine, il direttore sportivo Pasqualin smentisce la possibilità che Zaniolo lasci il club, ma lancia un avvertimento all'agente Vigorelli di non insistere con i Pozzo, proprietari del Watford. Il Pisa ha chiuso per Bianco, che ha risolto il contratto con il Monza e dovrebbe firmare a breve. L'Entella, con Gozzi in dirigenza, punta a trattenere Di Mario e Tiritello, mentre Brunori è considerato fuori budget. Il Crotone ha confermato Veltri riscattandolo dal Picerno.

A livello di nazionali, l'Inghilterra ha battuto 4-1 la Croazia in una partita valida per le qualificazioni a Euro 2024, mostrando un gioco offensivo con un poker di reti. Domani è previsto il sorteggio dei play-off UEFA per il Mondiale 2026, con l'Italia testa di serie e diverse rivali possibili da incontrare. Infine, la Ternana Women ha rinnovato Laura Peruzzo fino al 2027 con opzione.

Sul fronte allenatori, il Como ha nominato Nielsen come nuovo direttore tecnico: è stato commissario tecnico di Danimarca e Giappone. La redazione ricorda che il testo fa parte di una selezione di editori terzi, tra cui Tuttomercatoweb.com, per cui System24 gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni commerciali, ci si può rivolgere a info.system24@ilsole24ore.com





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