Calciomercato e news del 17 giugno: Milan senza ds, Bernardo Silva al Real, Inghilterrra batte Croazia

Raccolta delle principali notizie di calciomercato e sportive del 17 giugno: il Milan continua la ricerca del direttore sportivo dopo il fallimento Krosche, Bernardo Silva lascia la Premier per il Real Madrid, l'Inghilterra vince nettamente contro la Croazia ai Mondiali. Molti i movimenti in Serie A: Südtirol, Genoa, Inter, Pisa, Entella, Crotone, Como e Ternana Women. Domani i sorteggi dei play-off UEFA per il Mondiale con l'Italia testa di serie.

Il Milan continua la ricerca del direttore sportivo dopo che Krosche non arriverà. Intanto, Bernardo Silva è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Madrid , spostando l'attenzione dal possibile approdo in Serie A o al Barcellona.

La giornata di calcio internazionale vede l'Inghilterra dominare contro la Croazia con un poker, grazie anche a Kane, Bellingham e Rashford partiti dalla panchina. In Italia, il Südtirol ha nominato Lovisa come nuovo direttore sportivo, dando il via a un progetto triennale. Le critiche al Milan si fanno più aspre: una gestione considerata dilettantesca per il club più titolato d'Europa, con l'auspicio che se il proprietario Cardinale non può seguire la società, si faccia da parte.

Ibrahimovic non è visto come il dirigente adatto. L'Inter vive una giornata intensa tra il rinnovo di Chivu e l'arrivo di Provedel. Il Genoa si avvicina a Baldanzi con la Roma, fumata bianca in arrivo. Il Milan affronterà una squadra portoghese, ma permangono dubbi sulla compatibilità linguistica tra dirigenza e allenatore.

Il 17 giugno è stato un giorno di indiscrezioni, trattative e retroscena. Pasqualin commenta la situazione di Zaniolo, legato a Udine, e sconsiglia insistenze con i Pozzo. Il Pisa è vicino a Bianco, che ha risolto con il Monza. L'Entella vuole trattenere Di Mario e Tiritello, mentre Brunori è fuori budget.

Il Crotone riscatta Veltri dal Picerno. Il Como nomina Nielsen, ex ct di Danimarca e Giappone, come nuovo direttore tecnico. Domani i sorteggi dei play-off UEFA per il Mondiale vedono l'Italia testa di serie con diverse rivali possibili. La Ternana Women rinnova Laura Peruzzo fino al 2027 con opzione





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