Calciomercato e panchine: le ultime novità in Serie A e in Europa

Un aggiornamento completo sulle trattative di calciomercato e i cambiamenti in panchina in Serie A e nei principali campionati europei. Dalla Juventus al Milan, passando per Real Madrid e Bayern Monaco, tutte le mosse più importanti.

Il calciomercato estivo e il valzer degli allenatori tengono banco in Serie A e nei principali campionati europei. Mentre la Juventus valuta il futuro di Vlahovic e prepara colpi in entrata, il Milan è in balia delle decisioni di Ibra e Cardinale per la panchina, con un nome portoghese in pole.

Anche all'estero si muovono big come Real Madrid e Bayern Monaco, con acquisti già chiusi per oltre 100 milioni. Le ultime ore hanno visto l'annuncio di Sarri all'Atalanta, una notizia che ha sorpreso molti, e il pareggio dell'Uruguay contro l'Arabia Saudita in amichevole. In casa Juventus, l'ex difensore Tricella ha consigliato di non avere fretta con Vlahovic, mentre Carnevali, ex Sassuolo, ha acquistato Boga per 4,8 milioni, dopo averlo venduto per 22.

Luca Zidane ha dichiarato: "Vogliamo portare in alto l'Algeria" e ha aperto a un possibile ritorno in bianconero: "Sarebbe un piacere giocarci". Intanto, la Fiorentina del futuro prende forma: Comuzzo e Fabbian verso la permanenza, Fortini in uscita. Il Torino è nel bel mezzo del "braccio di ferro" con Cairo per il Cholito, mentre il Bari ha ottenuto il via libera per l'iscrizione grazie alla firma del sindaco Leccese per l'utilizzo del San Nicola.

In Serie B, la Carrarese ha scelto Cioffi come nuovo allenatore, mentre il Palermo cerca rinforzi sulle fasce e valuta Luvumbo del Cagliari. L'Union Brescia punta Pattarello, bomber dell'Arezzo, sotto la guida di Corini. Buone notizie anche per il calcio femminile: Regazzoli rinnova con la Ternana Women per un anno con opzione. Il mercato non si ferma: già quattro colpi per Real Madrid e Sporting CP, mentre il Bayern sta chiudendo acquisti per oltre 100 milioni.

In Premier League si attendono mosse importanti. Il calcio italiano e internazionale è in piena effervescenza, con trattative e ufficialità che si susseguono senza sosta





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