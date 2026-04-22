Calciomercato e Prostituzione: Nomi di Giocatori Coinvolti in un'Inchiesta a Milano

Un'inchiesta della Procura di Milano ha rivelato un elenco di circa 70 calciatori i cui nomi compaiono in documenti relativi a un presunto giro di sfruttamento della prostituzione. Nessuno è al momento indagato.

Un'inchiesta condotta dalla Procura di Milano ha rivelato un elenco di circa 70 calciatori, appartenenti a diverse squadre di Serie A e non solo, i cui nomi figurano in documenti relativi a un presunto giro di sfruttamento della prostituzione e favoreggiamento di escort.

È fondamentale sottolineare che al momento nessuno di questi calciatori è indagato, in quanto non sono stati riscontrati elementi costitutivi di reato a loro carico. L'elenco, anticipato dall'Agenzia Ansa, include figure di spicco del calcio italiano e internazionale, tra cui Alessandro Bastoni, Rafael Leão, Dušan Vlahović, Fabiano Parisi (Bellanova), Federico Calafiori, Alessandro Bisseck, Andrea Pinamonti, Nicolò Ricci, Gianluca Scamacca e molti altri.

Questi nominativi sono stati individuati all'interno di un vasto insieme di 'parole chiave' indicate nel decreto di perquisizione e sequestro che ha portato all'arresto di quattro persone, attualmente ai domiciliari. Tali parole chiave saranno cruciali per l'analisi dei telefoni cellulari e dei dispositivi elettronici appartenenti ai presunti gestori dell'attività illecita e ai loro collaboratori, al fine di corroborare le ipotesi accusatorie formulate nell'ambito dell'indagine condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza.

Le indagini si concentrano sulla verifica dell'estensione del giro di prostituzione attraverso audizioni testimoniali e un'attenta analisi dei dati contenuti nei dispositivi mobili. Particolare attenzione è rivolta alla società Ma. De, sospettata di essere utilizzata come una 'facciata' per mascherare le attività illecite. La Procura di Milano mira a distinguere tra coloro che hanno partecipato agli eventi organizzati nei locali milanesi e coloro che hanno effettivamente usufruito di prestazioni sessuali a pagamento in hotel.

Durante queste serate, sarebbe emerso anche l'uso di gas esilarante, comunemente noto come 'droga della risata', come complemento al 'servizio extra' offerto. Nei dispositivi dei quattro indagati, tra cui Emanuele Buttini e Deborah Ronchi, ritenuti i principali responsabili del sistema, è stato rinvenuto un elenco dettagliato di cognomi e alcuni nomi completi.

La lista inizia con un generico 'Alvaro' e prosegue con i cognomi già menzionati, aggiungendo Cancellieri, Olivier Giroud, Achraf Hakimi, Dean Huijsen, Daniel Maldini, Arthur Melo, Tiago Mota Carvalho, Cristian Ranocchia, Alessandro Ruggeri, Milan Skriniar, Guglielmo Vicario, Riccardo Zortea, Soualiho Meité, Nuno Tavares e Carlos Augusto. Un elemento significativo è la presenza del cognome Niasse, citato in intercettazioni telefoniche presenti nell'ordinanza e identificato anche con il nome nella richiesta dei pubblici ministeri, e quello di Andrea Petagna, menzionato in un'intercettazione contenuta negli atti depositati.

La richiesta di custodia cautelare avanzata dai pm nei confronti degli arrestati include anche riferimenti a contatti telefonici con un'utenza intestata all'ex calciatore di Inter e Lazio, Dejan Stanković, il quale, come tutti gli altri calciatori menzionati, non è attualmente indagato. Tra le altre 'parole chiave' esaminate dagli inquirenti, figurano numerose voci 'non meglio precisate', alcune delle quali fanno riferimento a nomi di club calcistici come Monza, Milan, Lazio, Como e Verona, e altre a locali, serate ed hotel.

L'indagine mira a ricostruire l'intera rete di relazioni e transazioni che hanno permesso il presunto sfruttamento della prostituzione, identificando tutti i soggetti coinvolti e accertando le responsabilità penali. La Procura di Milano sta lavorando per garantire che la verità emerga e che eventuali reati siano puniti secondo la legge, tutelando al contempo la reputazione dei calciatori non coinvolti in attività illecite.

L'attenzione è massima per evitare generalizzazioni e per accertare con precisione i fatti, distinguendo tra chi ha semplicemente partecipato a eventi sociali e chi ha effettivamente commesso reati





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