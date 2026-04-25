Calciomercato e Serie A/B: Tutte le Ultime Notizie

Un resoconto completo delle ultime novità dal mondo del calcio italiano: formazioni ufficiali, trattative di mercato, dichiarazioni di allenatori e dirigenti, e analisi delle partite di Serie A e Serie B.

Il panorama calcistico italiano è in fermento, con aggiornamenti che spaziano dalla Serie A alla Serie B , passando per il calcio femminile e le dinamiche di mercato.

La giornata è stata ricca di notizie riguardanti formazioni ufficiali, dichiarazioni di dirigenti e allenatori, trattative in corso e analisi delle performance delle squadre. Partendo dalla Serie A, Genoa e Inter si preparano a scendere in campo con formazioni già definite, con Piovani che guiderà l'attacco del Genoa affiancato da Magull e Wullaert.

Nel frattempo, il Sassuolo, attraverso le parole del suo dirigente Carnevali, sottolinea l'importanza di un impegno concreto da parte della Serie A per sostenere e far funzionare la Lega femminile, rendendo obbligatoria la partecipazione di tutti i club. L'Inter è al centro di diverse speculazioni di mercato, con Palestra che emerge come prima scelta per rinforzare la fascia, mentre a centrocampo si valuta l'opzione Perrone. Il nome di Frattesi continua a circolare, con un possibile ritorno di fiamma della Roma.

Il Napoli, invece, sembra interessato a Joao Gomes e Rios. La panchina del Napoli è un altro tema caldo, con Vanoli e Grosso come possibili successori. Il Milan, da parte sua, si concentra sul mercato, con Sorloth e Goretzka nel mirino per i primi colpi da Champions League. Allegri, allenatore del Milan, ha preferito non commentare le voci su Conte, sottolineando la necessità di affrontare le trattative di mercato con calma e ponderazione.

Chiellini, figura storica del calcio italiano, ha espresso scetticismo sui progetti a lungo termine, ma si è detto convinto che Spalletti possa essere la guida giusta per il futuro. La situazione di Lukaku è fonte di discussione, con molti che mettono in dubbio il suo status di bandiera. Il Chelsea, invece, viene considerato un fallimento storico in termini di progetti calcistici.

La Serie B non è da meno, con partite decisive in corso e formazioni ufficiali per la 36ª giornata, tra cui Monza-Modena e Cesena-Samp. Il Perugia, attraverso le parole di Gemello, sottolinea l'importanza di non giocare per il pareggio nella prossima sfida a Forlì.

La Lazio celebra Motta come un eroe, mentre Gianluca Di Marzio evidenzia la presenza di numerosi giovani talenti italiani in Serie B. Lerda mette sotto pressione l'Arezzo, sottolineando che la mancata promozione in Serie B sarebbe un grande rimpianto. Il caso Rocchi continua a far discutere, con Bologna-Inter tra le partite incriminate, ma con Inzaghi come principale promotore delle proteste. Rocchi non sarà più a Lissone in questa stagione, con la Procura Federale che prenderà il suo posto.

La partita tra Sudtirol e Mantova si è conclusa con un netto 0-3 a favore degli ospiti, con il Sudtirol che continua a deludere le aspettative. Infine, si segnala l'attività di un gruppo di editori terzi, tra cui Tuttomercatoweb.com, che offrono podcast e spazi pubblicitari nel mercato italiano e internazionale





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