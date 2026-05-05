Calciomercato e Serie A: Derby infuocato, salvezze e retroscena

Le ultime notizie dal mondo del calcio italiano: polemiche sul derby di Roma, aggiornamenti sulla Serie A, indiscrezioni di mercato e approfondimenti sulla Serie C e il calcio femminile.

Il mondo del calcio italiano è in fermento, con una giornata ricca di indiscrezioni, trattative e retroscena che animano il dibattito sportivo. Al centro dell'attenzione, il derby di Roma , programmato per le 12:30, ha scatenato la furia di Maurizio Sarri, il quale ha espresso con fermezza la sua contrarietà all'orario scelto, arrivando a dichiarare che chi ha proposto tale orario dovrebbe assumersene le responsabilità.

Questa decisione ha sollevato un'ondata di polemiche e interrogativi sulla gestione del calendario e sulla considerazione delle esigenze tecniche e logistiche delle squadre coinvolte. Parallelamente, si discute della posizione di Allegri e del suo presunto coinvolgimento nella strategia di Furlani, smentendo categoricamente qualsiasi connessione tra le due figure.

La situazione del Milan è altrettanto complessa, con Tare che si trova in una posizione delicata, cercando di definire su quali basi possa proseguire il progetto rossonero, in un contesto di incertezza e cambiamenti. L'attenzione si sposta anche sulla Lega Serie C, con il programma 'A Tutta C' che offre un approfondimento quotidiano, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19, per raccontare le vicende e le dinamiche di questo importante campionato.

La Serie A ha visto la conclusione della 35ª giornata, con tre verdetti ufficiali che hanno definito il destino di alcune squadre. Il Genoa ha ottenuto la matematica salvezza, garantendosi un altro anno nella massima serie. La classifica si fa sempre più serrata, con la Juventus che sente la pressione della concorrenza e la Roma che insegue a -1.

L'analisi della giornata è arricchita dai commenti di esperti e opinionisti, come Ludi, che torna sul caso Nico Paz, sottolineando come la situazione ricordi quella dell'anno scorso, ma esprimendo la speranza che il giocatore possa ancora far parte del Como. Gianluca Di Marzio offre un'analisi approfondita sull'Inter, celebrando lo Scudetto conquistato e anticipando le strategie di mercato per il futuro, con un focus particolare sulla situazione di Bastoni.

Rampulla, invece, critica la prestazione della Juventus, sottolineando la mancanza di cattiveria agonistica e l'occasione persa per consolidare la propria posizione in classifica. Il calciomercato continua a essere un tema caldo, con indiscrezioni, trattative e retroscena che alimentano le speculazioni e le aspettative dei tifosi. Infine, l'attenzione si concentra anche su altri campionati e categorie. Il Modena è alle prese con un infortunio muscolare del capitano Gerli, con la speranza di un suo rientro per i playoff.

Il Casarano celebra il raggiungimento dei playoff, definendolo un traguardo meritato, e conferma la fiducia nel mister Di Vito. Vengono fornite anche le quote per il risultato esatto della partita Juventus-Verona, offrendo agli appassionati di scommesse un'ulteriore prospettiva sull'incontro. Nel calcio femminile, la Serie A Women ha concluso la 20ª giornata, con la Roma che si è laureata campione d'Italia, il Sassuolo che ha ottenuto la salvezza e l'Inter che si è assicurata il secondo posto.

Il tutto è gestito da System24, parte del gruppo Il Sole 24 Ore, che si occupa della gestione esclusiva degli spazi pubblicitari per Tuttomercatoweb.com e altri editori terzi, sia in Italia che all'estero. L'indirizzo email info.system24@ilsole24ore.com è disponibile per ulteriori informazioni e richieste





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Serie A Calciomercato Roma Juventus Inter Serie C Calcio Femminile Derby Salvezza Playoff

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Calciomercato e riflessioni sul futuro di Koné e altri giocatori di Serie AAnalisi delle ultime notizie dal mondo del calcio italiano, con focus sulle possibili cessioni, le strategie di mercato delle squadre e le dichiarazioni di allenatori e dirigenti. Si parla del futuro di Ismael Koné, delle ambizioni di Juventus e Milan, e delle situazioni in casa Roma e Sampdoria.

Read more »

Juventus NG Avanti nei Playoff di Serie C, Sogni di Serie A e Scintille di MercatoLa Juventus Next Generation ottiene un vantaggio nei playoff di Serie C, mentre un giovane talento esprime il desiderio di debuttare in Serie A. Nel frattempo, l'Inter si avvicina allo scudetto e il mercato estivo inizia a scaldarsi.

Read more »

Roma-Fiorentina pronostico risultato IA 35ª giornata Serie ARoma-Fiorentina pronostico risultato IA 35ª giornata Serie A: quote analisi statistiche precedenti intelligenza artificiale

Read more »

Serie A e non solo: Risultati, Classifiche e CalciomercatoAggiornamenti dalla 35ª giornata di Serie A con il Genoa salvo, analisi sulla lotta per la Coppa Italia e la classifica aggiornata. Spazio anche alla Serie C, al calciomercato e alle competizioni femminili.

Read more »

Derby di Roma alle 12.30, furia Sarri: 'Chi ha proposto quell'orario se ne deve andare'Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, si è così espresso in conferenza stampa per parlare del derby che andrà in scena nella penultima giornata di campionato e che si giocherà alle 12.30 del 17 mag

Read more »

Cobolli: «Roma torneo speciale, ma il giorno della finale andrò a vedere il derby»(LaPresse) “È un torneo speciale per tutti noi, dove vogliamo fare...

Read more »