Calciomercato e Serie A: le dichiarazioni di Damiani, le mosse della Juventus e il futuro di Inter, Milan e Napoli

L'operatore di mercato Oscar Damiani commenta il calendario di Serie A e la necessità di rinnovare con giovani. Intanto il calciomercato si muove: Juventus su Kolo Muani e Sorloth, Inter e Milan tra conferme e cambiamenti. Spunti anche sul Napoli e sul lutto per Yrondu Musavu-King.

Prima o poi si dovranno affrontare tutte le questioni relative al calendario di Serie A , ma le partite di cartello all'inizio destano interesse verso il campionato.

L'operatore di mercato Oscar Damiani commenta a TuttoMercatoWeb.com la situazione attuale, esprimendo preoccupazione per l'età dei giocatori: Mi preoccupa che siano ultra trentenni. Il futuro è dei giovani che negli altri sport fanno la differenza. Non abbiamo fantasia, conosciamo poco il mercato. I giovani bravi vanno in altri campionati.

Damiani parla anche di Allenatori: stimo Baldini ma vorrei un allenatore con un pedigree importante. Non andiamo al Mondiale da troppo tempo. Manca un direttore ma da milanista dico che sono troppi a pensare. Per quanto riguarda la panchina mi auguro di vedere Antonio Conte.

Un allenatore coi fiocchi. Su Allegri aggiunge: Allegri è il numero uno tra gli Allenatori. Pulisic e Leao non vanno bene col 3-5-2. Ciro Polito, invece, parla del Catanzaro in Serie A, un traguardo in cui ha creduto: Ci ho creduto.

Futuro? Se resto dobbiamo alzare il livello. Aquilani top. Bari, torna su.

Il calciomercato è ricco di movimenti: alla Juventus l'obiettivo è il doppio colpo Kolo Muani-Sorloth, con asta per Cambiaso dove si inserisce anche il Barcellona. Tre club stranieri su Openda. Italiano al Besiktas, che sfida. Il Sassuolo riparte da Aquilani.

L'Inter si riprende Stankovic jr, ma Marotta (e la Premier) tengono in sospeso il suo futuro. Marotta dichiara: Palestra ci piace e nel suo ruolo uscirà Dumfries. Pepo Martinez resta all'Inter. La Juventus ha l'apertura totale di Sorloth al trasferimento, è lui il primo nome per il dopo Vlahovic.

Ci sono voci su Torino e Sassuolo sugli stessi Allenatori: chi prende Aquilani e chi Abate? Il punto di Gianluca Di Marzio. Il Milan, con Massimo Orlando: Leao su Allegri? Si sta togliendo dei sassolini...

Sosa commenta: La rosa del Napoli è molto più forte di quella del Milan. Ad Allegri piacerà. Nel frattempo, un lutto nel calcio: a 34 anni muore l'ex nazionale gabonese Yrondu Musavu-King, che giocò anche nell'Udinese. Filippo Terracciano torna al Milan: Cremonese, mi spiace per come sia finita.

Il Pisolo anticipa il riscatto di Loyola: l'Independiente de Avellaneda concede uno sconto. La Reggiana vede Fumagalli e la palla buttata fuori per fair play: Gesto spontaneo e normale. Il Bari volta pagina: Di Cesare non sarà più il direttore sportivo. Catania, non solo Biancolino per la panchina: spunta anche il nome di Stellone.

L'Italia femminile, Soncin: Nella ripresa siamo state più veloci. Brave Bergamaschi e Bonansea. L'Italia non sfonda contro la Serbia: 0-0 al 45° e qualificazione diretta più lontana. Tutte queste notizie sono raccolte da un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari





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