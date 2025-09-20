Calciomercato e Serie A: Le ultime notizie e i rumors

Aggiornamenti sul calciomercato con Juventus, Milan e Napoli attive. Atalanta motivata con Lookman disponibile. Analisi sulla Serie A e focus su diverse squadre coinvolte. Novità sulla Champions League femminile e sulla Coppa Italia Women.

L'allenatore ha comunicato direttamente con me, con la squadra e con il mio staff. Il giocatore è stato accolto molto positivamente e sarà a disposizione a partire da domani. L'autonomia fisica non è al massimo, dato che si è allenato individualmente, ma vedremo come si evolverà la situazione. In allenamento ha dimostrato ottime prestazioni.\L' Atalanta , guidata da Juric, si presenta con una squadra estremamente motivata a dare il massimo.

Lookman sarà a disposizione per la prossima partita, un'ottima notizia per i tifosi. Adani ha espresso il suo parere sul Como, sottolineando che la squadra investe in modo intelligente e oculato, e ha elogiato l'atteggiamento di Paz, definendolo tutt'altro che scontato. La Juventus sembra avere gli occhi puntati su Bernardo Silva, Milinkovic-Savic e Loftus-Cheek, valutando possibili mosse di mercato. Il Milan, in caso di addio di Maignan, sta considerando due possibili sostituti: Caprile e Suzuki. Sembra vicino il rinnovo di Saelemaekers. Il Napoli, invece, è interessato a Damar dell'Hoffenheim, valutando un possibile rinforzo per la rosa.\La Serie A è pronta per la quarta giornata, con Josep Martinez titolare fin da subito e Pedro probabilmente in campo nel derby. Tudor, allenatore della Juventus, ha criticato l'eccessiva scorrettezza nei giudizi su Kelly. Chivu rischia un clamoroso autogol con Sommer, ma l'errore più grave non è imputabile a lui. L'Atalanta di Juric, come detto, è pronta a dare il massimo con Lookman disponibile. Il Palermo, grazie alla decisiva prestazione di Le Douaron, lancia un segnale all'Udinese: l'obiettivo è superare il turno. Il Campobasso, grazie al gol segnato, si è sbloccato, offrendo una prestazione importante, come sottolineato da Zauri. Il Gubbio, guidato da Di Carlo, punta alla vittoria, ma ha chiesto ai suoi giocatori di aumentare il livello di concentrazione. La Roma femminile si prepara a una trasferta a Madrid e successivamente affronterà il Barcellona, un calendario impegnativo per la Women's Champions League. La Coppa Italia Women apre il primo turno di qualificazione con la partita Venezia-Napoli. Infine, si ricorda la disponibilità del podcast offerto da un gruppo selezionato di editori terzi, inclusi Tuttomercatoweb.com, che gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni, è possibile contattare info.system24@ilsole24ore.com





Serie A, sabato alle 18 Verona-Juventus

Pronostico Verona-Juventus quote analisi 4ª giornata Serie A in programma sabato 20 settembre alle ore 18

Calciomercato: Indiscrezioni, Trattative e Retroscena del 19 Settembre
Aggiornamenti sul calciomercato con focus su Juventus, Milan, Napoli e altre squadre. Analisi di possibili trasferimenti, dichiarazioni di allenatori e giocatori, risultati delle partite e approfondimenti su Serie A, Serie B, Serie C e Women's Champions League.

Calciomercato e Serie B: Reggiana-Catanzaro, movimenti di mercato e risultati
Aggiornamenti su Serie B e calciomercato: Reggiana-Catanzaro, le mosse di Palermo e Juventus, e risultati di Serie C e Women's Champions League.

Juventus, Di Gregorio bocciato: il nuovo portiere arriva dalla Serie A, strappo nerazzurro
Di Gregorio sul banco degli imputati dopo Inter e Champions: per il futuro della Juve c'è Carnesecchi

Dove vedere Bologna-Genoa, Verona-Juventus e Udinese-Milan di oggi in serie A
Quarta giornata di campionato, tre partite in programma sabato: il programma

