Calciomercato e Serie A: le ultime notizie e le formazioni ufficiali del weekend

Aggiornamenti sul calciomercato, le analisi delle partite di Serie A e le formazioni ufficiali del weekend, con un focus sui derby e sulle strategie delle squadre in lotta per la promozione e le coppe europee.

In attesa del fischio d'inizio di una delle partite previste per le 15:00, emergono le decisioni tattiche dei due allenatori, Moyes e Slot, entrambi propensi a schierare un modulo 4-2-3-1. Per i padroni di casa, il ruolo di punta centrale sarà affidato all'ex giocatore dell'Udinese, Beto. Tra le fila dei Reds, invece, Mohamed Salah si appresta a disputare l'ultimo derby del Merseyside della sua carriera, partendo come centravanti in un tridente di trequartisti completato da Gakpo e Wirtz. Questa scelta è dettata anche dal grave infortunio occorso in Champions League a Ekitike, che ha reso necessario l'impiego di Isak come punta. Di seguito, le formazioni ufficiali .

Nel frattempo, si accende il dibattito sul futuro di Slot dopo l'eventuale trasferimento al PSG. David Moyes, commentando le dinamiche di Anfield, ha dichiarato che le decisioni arbitrali tendono sempre a favorire il Liverpool. Dal fronte tedesco, il Borussia Dortmund è protagonista di un'ammissione da parte di Kovac, il quale, pur rammaricandosi per la sconfitta, riconosce che il risultato non è stato immeritato.

Sul fronte italiano, la Roma vede la zona Champions League allontanarsi, con Gasperini che sembra avere la meglio su Ranieri. La Juventus, invece, mostra segnali di fuga in classifica. Nonostante la rete di Vlahovic, Spalletti richiede un ulteriore rinforzo offensivo, mentre Italiano attira l'interesse di Napoli e Milan. La posizione di Moise Kean sembra essere quella di un giocatore con la valigia pronta.

A Napoli si vive un momento cruciale di riflessione. Antonio Conte si trova ad un bivio, con Aurelio De Laurentiis che ha delineato la strada da seguire. L'Inter, invece, ha lo scudetto a portata di mano, e dopo la vittoria in campionato, Stefano Chivu punta ora al double con la Coppa Italia.

La discussione sul futuro si estende anche ad altri ambiti del calcio mercato. Per quanto riguarda l'eventuale approdo di Bastoni al Barcellona, l'Inter potrebbe considerare l'acquisizione di giocatori come Muharemovic o Solet, secondo un'analisi di Gianluca Di Marzio. Dalla Spagna giungono voci riguardo la possibile partenza di Chuki dalla Liga; il Como mostrerebbe interesse, mentre la Juventus lo avrebbe seguito dal vivo. Anche Ezequiel Palacios sembra avere sempre più corteggiatori: il Barcellona si muove concretamente, e si profila un'asta internazionale.

Sul fronte Sampdoria, la situazione è tesa con uno scontro tra Tey e Manfredi che ha bloccato gli investimenti, lasciando il futuro del club appeso alla decisione del 16 giugno.

Per quanto concerne la promozione in Serie A, si profila una lotta a tre tra Venezia, Monza e Frosinone, che si contendono gli ultimi posti disponibili; un confronto che sarà ulteriormente influenzato dai calendari. Nella Serie C, Girone B, sono già certe le partecipanti ai playoff, tra cui Ravenna e la Juventus U23, mentre altre squadre come Ascoli, con le parole di Tomei che sottolineano la necessità di dare il massimo fino alla fine, guardano alle possibilità di aggancio.

In ambito femminile, la nazionale italiana, guidata da Soncin, ha pareggiato 0-0 contro la Danimarca. La CT si è detta rammaricata per il risultato, evidenziando come la squadra fosse presente in campo ma non sia riuscita a concretizzare. Nelle formazioni ufficiali di Danimarca-Italia, spicca la presenza di Cantore al fianco di Girelli, con Dragoni schierata a centrocampo.

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