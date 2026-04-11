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Calciomercato e Serie A: Ultime Notizie, Formazioni Ufficiali e Analisi della Giornata

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Calciomercato e Serie A: Ultime Notizie, Formazioni Ufficiali e Analisi della Giornata
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📆4/11/2026 12:30 PM
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Aggiornamenti in tempo reale su Serie A e Serie B, con focus su formazioni, mercato, dichiarazioni dei protagonisti e analisi dettagliate. Notizie dal Napoli, Juventus, Roma, Inter, e tutte le squadre principali, incluse le competizioni femminili.

Cagliari-Cremonese, formazioni ufficiali: i sardi schierano Borrelli-Esposito, Okereke parte titolare. L'analisi di Niccolò Ceccarini. Il Napoli , punto sul futuro di Conte. Se dovesse consumarsi l'addio, attenzione a Italiano come possibile sostituto. De Bruyne resta, e piace Ríos del Benfica. Inter e Bastoni: la situazione attuale. Per il futuro, Muharemovic e Ordoñez rappresentano le piste più concrete per il club.

La Roma, news: lesione al flessore per Pellegrini, potrebbe essere costretto a stare fuori dal campo per circa un mese. Le dichiarazioni di De Laurentiis: “In FIGC serve una figura che si interfacci con il Governo. Uefa e Fifa mentono sulla gestione economica”. Le parole di Pio Esposito sull'errore dal dischetto a Zenica: “Ho fatto fatica a metabolizzare l'accaduto. Mi sentivo sotto terra”. Le probabili formazioni della Serie A, le ultime novità sulla 32ª giornata di campionato. Il ‘patto’ di Fabregas: non vuole assolutamente perdersi la prima stagione europea con il Como. La Juventus pensa esclusivamente all’Atalanta: Spalletti valuta il sostituto di McKennie. Asse Madrid-Bergamo, Ederson è il prossimo obiettivo. Ma occhio all'Inter. L'analisi di Gianluca Di Marzio. Pieni poteri a Spalletti? Quali saranno i nuovi equilibri con Comolli? Giampaolo ritrova il Cagliari: con i rossoblù ha conquistato la prima salvezza della sua carriera. Torino-Hellas Verona, le formazioni ufficiali: D'Aversa punta su Simeone-Adams. Orban assente. Padova, Breda: “Battere l'Empoli è fondamentale: potremmo superarlo in classifica”. Le dichiarazioni di Pio Esposito: “Sono stato fortunato a trascorrere due anni allo Spezia in Serie B. Devo ringraziare D'Angelo”. Lo Spezia, le parole di D'Angelo: “Sentiamo tutti il peso della situazione, ma possiamo vedere la luce in fondo al tunnel”. Da Frosinone-Palermo a Pescara-Sampdoria, i convocati per la 34ª giornata di Serie B. Il Lecco, le parole di Bonaiti: “Abbiamo fatto il nostro e aspettiamo gli altri risultati. E sul gol...”. Benevento in Serie B, la gioia di Floro Flores: “Un’emozione simile è indescrivibile”. Alcione Milano, Cusatis: “La partita è stata molto equilibrata. Lotta playoff molto combattuta”. Il Lecco aggancia l'Union Brescia al secondo posto, ma Valente frena: “È ancora lunga”. Svolta storica a San Marino: nasce la Nazionale maggiore femminile. Prima volta in azzurro per Massimino: “Un orgoglio essere qui, cerco di imparare il più possibile”. Coppa Italia Femminile, la finale: Juventus-Roma il 24 maggio al 'Menti' a Vicenza. Questo è un estratto di notizie in collaborazione con un gruppo selezionato di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttomercatoweb.com, per il quale System24 gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com. L'ampia copertura informativa include analisi approfondite, commenti di esperti, e le ultime novità sulle squadre di calcio, i giocatori, le formazioni e i risultati. Vengono analizzate anche le dinamiche di mercato, le trattative in corso e le strategie dei club, con particolare attenzione alle prospettive future. L'obiettivo è quello di fornire un quadro completo e aggiornato del calcio italiano, dalla Serie A alla Serie B, includendo anche approfondimenti sul calcio femminile e sulle competizioni internazionali. Inoltre, vengono presentate interviste esclusive ai protagonisti, commenti tecnici e analisi tattiche delle partite più importanti, per offrire ai lettori un'esperienza informativa ricca e coinvolgente. Le notizie spaziano dalle formazioni ufficiali alle dichiarazioni dei protagonisti, passando per le previsioni, le indiscrezioni di mercato e le analisi post-partita, garantendo un'informazione completa e tempestiva per tutti gli appassionati di calcio

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