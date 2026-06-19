Calciomercato ed Europei: le ultimissime del 19 giugno

Le ultimissime news di calciomercato e dalle qualificazioni agli Europei: il Milan blocca Estevez Ogalla, Ronaldinho torna in campo con il Ravenna, Frosinone con Ghedjemis nel mirino del Dortmund, e le impressioni di Baroni e Cosmi sulle nuove sfide. Inoltre, l'Inghilterra vince, il Portogallo stecca, e l'Italia prepara la sfida contro Bielorussia.

Il 19 giugno è stata una giornata intensa per il calcio italiano e internazionale, con numerose notizie che hanno animato sia il calciomercato che le qualificazioni agli Europei .

Il Milan ha ufficializzato il rinnovo del portiere classe 2002, Gabriele Estevez Ogalla, che ha prolungato il contratto fino al 2029, blindando così uno dei giovani più promettenti del suo vivaio. Nonostante questa positiva notizia, il club rossonero resta ancora alle prese con l'incertezza sul fronte direttore sportivo: l'ultimo nome candidato per il ruolo porta a Teti, ma le decisioni finali non sono ancora state prese.

In Serie C, invece, fa scalpore il clamoroso ritorno in campo di Ronaldinho, che a 46 anni sarà tesserato e diventerà socio del Ravenna, squadra che punta a sfruttare l'effetto mediatico e l'esperienza del campione brasiliano. Sul fronte mercato, il Frosinone potrebbe perdere il talento algerino Ghedjemis, con il Borussia Dortmund in forte pressing; mentre il Padova valuta l'ingresso di una nuova figura dirigenziale, con Antonello dell'Olympique Marsiglia nel mirino.

Il Cesena, invece, ha smentito la firma di Pagliuca, precisando che la valutazione dei profili è in corso. Le altre panchine vedono Baroni carico per il suo ritorno all'Hellas Verona, e Cosmi confermato alla Salernitana dopo una firma definita simile a un parto. Anche Melissano è in procinto di lasciare il suo club, con una risoluzione contrattuale in trattativa con lo Spezia.

Per quanto riguarda le qualificazioni europee, l'Inghilterra ha vinto per 4 a 2 contro la Croazia, mostrando un ottimo stato di forma, mentre il Portogallo di CR7 è stato fermato sul pareggio per 1 a 1 dal Congo. L'Italia, che già ha conquistato la qualificazione da prima nel girone, si prepara ad affrontare la Bielorussia, con i giocatori Grigorov e Linnik che hanno dichiarato di non temere la sfida nonostante la differenza di valori in campo.

Inoltre, il podcast della giornata ha affrontato il tema del 'modello Protti', con il ricordo del bomber di tutti i tempi rivolto ai giovani d'oggi, e ha analizzato la differenza tra un leader come Messi e un boss come Ronaldo. Infine, è emerso che la pubblicità su diverse testate, tra cui Tuttomercatoweb.com, è gestita da un gruppo di editori terzi, con informazioni disponibili all'indirizzo email indicato





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