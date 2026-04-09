Calciomercato: Emery, Conte, Spalletti, Serie C e le ultime news

Aggiornamenti sulle trattative di mercato, le dichiarazioni dei protagonisti e le ultime notizie dal mondo del calcio italiano. Emery esprime la sua opinione sulla Serie A, Conte apre a nuovi scenari, Spalletti verso il rinnovo. Focus sulla Serie C e le Nazionali.

Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 aprile, un giorno ricco di notizie nel mondo del calcio italiano. Unai Emery , intervenendo sulla situazione del calcio italiano, ha espresso un parere divergente, affermando Non sono d'accordo, il calcio italiano non è in crisi. Io ho imparato molto da voi, un segnale di stima verso il nostro campionato e una prospettiva di chi lo osserva dall'estero.

Intanto, dal Verona arrivano dichiarazioni di Sammarco che definisce Isaac un 10, segno di grande apprezzamento per il giocatore, e notizie sul rientro di Bella-Kotchap e Lovric, fondamentali per rinforzare la squadra. Anche Braida si esprime, dicendo Non sono gli stranieri il problema della Serie A. Servono i Maldini e i Del Piero, puntando l'attenzione sull'importanza di figure emblematiche e di giocatori che hanno fatto la storia del calcio italiano, piuttosto che sul numero di giocatori stranieri presenti. Un editoriale di Lorenzo Di Benedetto analizza le tardive proposte di Gravina, ritenendo che non riscattino la situazione, ma mettano in luce cosa non è possibile fare. Il futuro di Conte sembra essere al centro delle trattative, con il Napoli come possibile destinazione, anche se l'ipotesi Nazionale resta valida, così come quella di Allegri, che non ha escluso un ritorno. A Tutto C, con un doppio approfondimento quotidiano, racconta la Lega Serie C, approfondendo le dinamiche e le sfide del campionato. Le voci si rincorrono sul rinnovo di Spalletti con la Juventus, con un annuncio imminente e tutti i dettagli pronti. Gasperini, e non la Roma, ha parlato di Champions, un traguardo ambizioso e un obiettivo importante per la stagione. \Il focus si sposta su Bologna-Aston Villa 1-3, con le pagelle che evidenziano una prestazione non convincente di Ravaglia e Miranda, mentre Rowe si è distinto. Juventus-Spalletti: ci siamo, con la firma fino al 2028 e l'annuncio ufficiale in arrivo, una notizia che segna un punto fermo per il futuro della squadra. Richard Rios si profila come il primo grande obiettivo del Napoli, con dettagli sui costi e i retroscena della trattativa, come riporta Gianluca Di Marzio. Il pensiero di Goretzka e Kompany è di Gianluca Di Marzio, che sottolinea la necessità per le squadre italiane di osare e di non aver paura di sperimentare. Conte apre a un possibile cambiamento, con ADL pronto a liberarlo, ma la domanda è: sarà per l'Italia? L'interesse per il mercato è alto, con diversi club che si muovono per rinforzare le proprie rose. Le dichiarazioni di Marino sul Palermo evidenziano una squadra costruita per vincere, senza punti deboli. Rebecca Corsi dell'Empoli sottolinea l'importanza di difendere la categoria, in vista di una difficile partita a Padova. Il Palermo guarda al Cesena, nel mirino Cristian Shpendi e Jonathan Klinsmann. Pedro Mendes ricorda la sua esperienza al Modena, definendola una bellissima scelta, con una curva sempre piena. La Serie C è in fermento, con la corsa ai playoff e le squadre già qualificate a tre giornate dalla fine. L'Ascoli è alla ricerca della promozione, con Tomei che afferma di non fare drammi in caso di mancato successo. A San Marino si registra una svolta storica con la nascita della Nazionale maggiore femminile. Massimino esprime orgoglio per la convocazione, sottolineando la volontà di apprendere e di mettersi a disposizione. La Coppa Italia Femminile vedrà la finale Juventus-Roma il 24 maggio al Menti di Vicenza. Soncin, per l'Italia, afferma di sentire la responsabilità di giocarsi il primo posto fino all'ultimo. La gestione degli spazi pubblicitari è affidata a un gruppo selezionato di editori terzi, tra cui Tuttomercatoweb.com, per cui si gestisce in esclusiva, offrendo un'ampia gamma di informazioni e approfondimenti





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