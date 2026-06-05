Calciomercato, Fenerbahçe lancia la sfida per Greenwood: dichiarazioni Shock dal club turco in vista delle elezioni

Il presidente del Fenerbahçe, Ali Koç, e il dirigente Emre Belözoğlu annunciano pubblicamente la volontà di acquistare Mason Greenwood se rieletti, complicando i piani dell'Atalanta che lo aveva identificato come primo obiettivo. L'acquisto dell'inglese diventa un tema della campagna elettorale del club turco.

L'attaccante inglese Mason Greenwood è al centro di una complessa trattativa di mercato che vede coinvolti il club italiano Atalanta , guidato dal tecnico Gian Piero Gasperini , e la potente società turca del Fenerbahçe .

La rotta del trasferimento, inizialmente indirizzata verso Bergamo, potrebbe subire una significativa deviazione verso Istanbul a causa di una dichiarazione pubblica del presidente del Fenerbahçe, Ali Koç, e del suo braccio destro, l'ex calciatore e dirigente Emre Belözoğlu, noto con il soprannome di Safi, durante un comizio elettorale. Il fulcro della vicenda risiede nelle imminenti elezioni presidenziali del club turco.

Se Ali Koç non dovesse essere rieletto, il progetto sportivo del Fenerbahçe, e con esso l'interesse per Greenwood, potrebbe essere stravolto. Proprio per questo motivo, Safi ha voluto lanciare un segnale forte e chiaro agli elettori e al mondo del calcio: "Se diventeremo presidente, siamo pronti a pagare il prezzo del cartellino al Marsiglia per Mason Greenwood", ha affermato con enfasi.

Ha poi lodato il profilo del giocatore, definendolo un attaccante affermatosi ai massimi livelli europei e tra i più prolifici della scorsa stagione, descrivendo l'eventuale acquisto come la dimostrazione dell'intenzione del club di puntare immediatamente ai più grandi obiettivi europei, costruendo una rosa da Champions League e compiendo passi destinati a scuotere il calcio mondiale. Questa mossa a sorpresa del Fenerbahçe,绰绰有餘地 definita una "chiara dichiarazione di guerra" dall'ambiente romanista, complica i piani dell'Atalanta.

Il direttore sportivo giallorosso, su espressa volontà di Gasperini, aveva individuato in Greenwood il primo, irrinunciabile obiettivo per l'attacco della prossima stagione, tanto da avergli già fatto intravedere un futuro nella formazione bergamasca. La Roma, dal canto suo, era pronta a contendersi il giocatore con l'Atalanta stessa, ma ora deve fare i conti con l'ingresso in scena di un competitor finanziario e calcistico di portata superiore.

Il prezzo del cartellino, già importante e giustificato dalle 16 reti in 32 partite di campionato e dai 3 gol in 8 gare di Champions League segnate dal giovane ex Manchester United, potrebbe lievitare ulteriormente in caso di asta. La situazione è quindi in una fase di stallo dinamico. Il destino di Greenwood è strettamente legato all'esito elettorale del Fenerbahçe.

Una vittoria della lista capeggiata da Ali Koç renderebbe la corsa del club turco per il giocatore non solo possibile, ma anzi estremamente probabile, basata sulle dichiarazioni programmatiche dei suoi dirigenti. Una sconfitta, invece, cancellerebbe l'ipotesi turca in un colpo solo, restituendo all'Atalanta e alla Roma la possibilità di proseguire la trattativa con il Marsiglia, proprietario del suo cartellino, su basi più prevedibili.

Il club rossonero, dal canto suo, naviga a vista, consapevole che il valore del suo asset più prezioso sta per essere ridefinito da eventivi politico-sportivi che avvengono a migliaia di chilometri di distanza. L'affare Greenwood si trasforma così da semplice operazione di mercato in un vero e proprio thriller a sfondo societario, con epilogo previsto solo dopo il week-end elettorale di Istanbul





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