Calciomercato: Gabriel Jesus nel mirino del Milan, caos arbitri e idee pazze per il Real Madrid

Le ultime notizie dal mondo del calcio italiano e internazionale: il possibile arrivo di Gabriel Jesus al Milan, le polemiche arbitrali, il ritorno di Mourinho al Real Madrid e gli aggiornamenti sulle competizioni in corso.

Il calciomercato italiano è in fermento, con diverse squadre alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Un nome che sta circolando con insistenza è quello di Gabriel Jesus , attaccante dell'Arsenal.

Come rivelato da Gianluca Di Marzio nel podcast di Sky Sport Sky Calcio Unplugged, il Milan sta valutando seriamente l'opzione di ingaggiare il giocatore brasiliano. La necessità di un centravanti di qualità è diventata impellente dopo l'infortunio di Santi Gimenez e le prestazioni non del tutto convincenti di Fullkrug, arrivato a gennaio.

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha spesso dovuto ricorrere a soluzioni alternative, adattando Pulisic e Leao al ruolo di centravanti, ma la ricerca di un attaccante di riferimento rimane una priorità. Gabriel Jesus, in questa stagione, ha dimostrato di essere un giocatore affidabile, realizzando finora 5 gol in 25 presenze tra campionato inglese e coppe. Il suo arrivo potrebbe dare una scossa all'attacco del Milan e aumentare le possibilità di competere ai massimi livelli.

La stagione del Milan è ancora in corso, con quattro partite cruciali da disputare: contro Sassuolo, Atalanta, Genoa e Cagliari. La qualificazione alle competizioni europee è un obiettivo fondamentale, in quanto garantirebbe introiti importanti che permetterebbero al club di programmare investimenti in linea con le ambizioni tecniche della prossima stagione. Oltre alla situazione di Gabriel Jesus, il mondo del calcio italiano è animato da diverse altre vicende.

Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha già le idee chiare anche sul ritiro estivo della squadra, che tornerà in montagna per prepararsi al meglio alla prossima stagione. Il caos arbitri continua a far discutere, con dichiarazioni forti da parte di figure importanti come Moratti, che ha definito le recenti decisioni arbitrali una 'cretinata' rispetto allo scandalo di Calciopoli, paragonandole a una 'guerra tra loro'.

In Europa League, il Braga ha dimostrato di avere un grande cuore, vincendo 2-1 allo scadere contro l'Aston Villa, che aveva precedentemente sconfitto 1-0. L'editoriale di Marco Conterio ha sollevato un'idea clamorosa e pazza: il possibile ritorno di José Mourinho alla guida del Real Madrid. Florentino Perez, presidente del club spagnolo, starebbe seriamente considerando questa opzione, con l'obiettivo di riportare i Galacticos al successo e superare il fallimento della gestione Xabi Alonso.

Le elezioni della FIGC vedono allenatori e calciatori schierati con Malagò, considerato la persona giusta per guidare il calcio italiano. Simonelli ha annunciato che il derby di Roma si giocherà il 17 maggio alle 12.30, e ha sottolineato che, in caso di errori arbitrali, i responsabili pagheranno. Il mercato potrebbe essere influenzato anche dalle panchine di PSG e Bayern Monaco, con le squadre italiane che potrebbero pescare giocatori interessanti.

L'analisi di Gianluca Di Marzio ha evidenziato come PSG-Bayern rappresenti il manifesto del calcio moderno, il punto d'arrivo di un'evoluzione tattica e tecnica. Il Cagliari, grazie a un'anima azzurra e a un progetto basato sui giovani, è riuscito a raggiungere la salvezza. La Lazio è alle prese con il nodo rinnovi e addii, con un futuro tutto da scrivere per diversi giocatori in scadenza.

Giannini ha espresso la sua opinione, suggerendo che, al posto di Ranieri alla Roma, vedrebbe bene Totti, e che la squadra ha bisogno di almeno un rinforzo per reparto. La Serie B è in piena fase conclusiva, con partite decisive per la promozione e la salvezza. Da Empoli-Avellino a Spezia-Venezia, sono stati convocati i giocatori per la 37ª giornata.

Il Cesena è senza più appelli, e Cole è consapevole che la gara contro la Carrarese è da vincere a tutti i costi. Il Catanzaro, con Aquilani, considera la gara di Palermo un test rilevante per capire a che punto è la squadra. L'AlbinoLeffe, con Gusu, celebra il rinnovo e sottolinea le sensazioni uniche che questa realtà e questa squadra regalano. La Pianese, con Cangi, guarda al futuro con ambizione, ma prima di parlare, vuole finire la stagione.

Infine, è stata data via libera alla partecipazione dell'Afghanistan femminile alle competizioni FIFA, un segnale importante di inclusione e di sostegno allo sport femminile. La Juventus Women, purtroppo, ha subito un duro colpo con la lesione del legamento crociato anteriore di Chiara Beccarie





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