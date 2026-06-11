Calciomercato in Serie A: Bologna cerca un portiere affidabile, segue Falcone

Il Bologna, in attesa dei grandi botti di mercato, sta cercando di sistemare i propri pali. La dirigenza sta seguendo Wladimiro Falcone del Lecce, autore di una stagione ottima con la maglia del Lecce, e potrebbe salutare Federico Ravaglia per andare a giocare da titolare in un altro club. Il continuo infortunarsi dello scorso anno ha portato la dirigenza a cercare un portiere affidabile, e Falcone sembra essere uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza rossoblu.

In attesa dei grandi botti di mercato, al momento sono i portieri a tenere vivo il calciomercato in Serie A con diverse squadre che stanno cercando di sistemare i propri pali.

Il Bologna continua a seguire Wladimiro Falcone del Lecce, autore di un’altra ottima stagione con la maglia del Lecce, conquistando la salvezza con la formazione di Di Francesco. In casa Bologna potrebbe salutare Federico Ravaglia per andare a giocare da titolare in un altro club con il giovane Massimo Pessina che dovrebbe essere ceduto in prestito in Serie B per trovare continuità.

Ma i continui infortuni dello scorso anno stanno portando la dirigenza a cercare un estremo difensore di affidabilità con Falcone che sembra essere uno dei profili più apprezzati dalla dirigenza rossoblu. Boom! Italia 2006… e già parte il brivido! Esatto!

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