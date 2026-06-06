Calciomercato Inter: agente del centrocampista si confida a Sabuncuoglu

L'agente del centrocampista dell'Inter ha rilasciato dichiarazioni esclusive, svelando retroscena di mercato. Intanto, Balotelli, Totti, e le altre big del calcio italiano fanno notizia.

Il mercato di calciomato dell'Inter continua a tenere banco, con l'agente del centrocampista nerazzurro che ha rilasciato dichiarazioni esclusive al giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu. Durante l'intervista, il procuratore ha rivelato che le conversazioni con il club si basavano su una grande fiducia reciproca e che sono stati trattati molti argomenti, con particolare attenzione a un calciatore specifico.

Sebbene non siano stati fatti nomi ufficiali, si vocifera che il giocatore in questione possa essere un elemento chiave per il futuro della squadra di Simone Inzaghi. Le trattative sembrano procedere a ritmo serrato, con l'Inter pronta a investire cifre importanti per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Nel frattempo, il mondo del calcio italiano è scosso da altre notizie di rilievo.

Mario Balotelli è stato citato dal sindaco di New York durante un evento ufficiale, suscitando la reazione di Roberto Mancini, che lo ha definito un grande talento ma incapace di gestire la sua carriera per via di un comportamento autosabotante. Anche il caso Lazio continua a far discutere: il giornalista Sabatini ha criticato duramente le proteste dei tifosi laziali, invitando il presidente Lotito a mettere in vendita la società per far luce sulla situazione.

Intanto, Francesco Totti ha espresso sorpresa per il cammino della Roma in Champions League, mentre su Gattuso e la Lazio ha preferito non commentare. Sul fronte del calciomercato, si parla di un possibile affare tra Inter e Palestra per una cifra intorno ai 45 milioni di euro. Vlahovic è considerato un tradimento per la Juventus, e il Napoli dovrebbe lasciar perdere il bomber serbo secondo alcuni analisti.

Spalletti sembra preferire Sorloth a Kolo Muani, mentre Kean al Como è vista come una buona soluzione. Marotta ha rotto gli indugi sul caso Palestra, mentre Chivu ha spiegato come ha risanato l'Inter dopo Inzaghi. Bernardo Silva ha lasciato aperta la porta al Barcellona ma ha sottolineato di avere molte altre opzioni. Brahim Diaz vuole restare al Real Madrid, e niente Slot per il Milan.

Nel frattempo, Torino e Sassuolo sono alla ricerca di un allenatore, con Aquilani e Abate tra i candidati. La Scafatese ha trionfato in Serie D con un netto 6-0 contro il Vado. Infine, Gama ha commentato il livello del calcio italiano all'estero, mentre Soncin ha elogiato la prestazione della Nazionale femminile nella ripresa contro le avversarie





TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Inter Calciomercato Centrocampista Agente Trattativa

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ultima giornata di Serie A: Inter chiude in trasferta, spicca Napoli-Atalanta | Calciomercato e non soloLa 38ª e ultima giornata di Serie A in programma nel weekend del 29-30 maggio.focus sulla sfida Napoli-Atalanta e sul match Milan-Napoli. Numerosi temi di calciomercato: Juventus su Sorloth dopo Vlahovic, accordo tra Italiano e Besiktas, Dumfries e Vlahovic nel mirino dei club. Dybala rifiuta il Palermo. Italia in campo contro la Serbia per la qualificazione al Mondiale.

Read more »

Calciomercato: Italiano al Besiktas, l'Inter riprende Stankovic, la Roma su IcardiIl Como blinda Baturina, primi affari per Genoa e Cagliari (ANSA)

Read more »

Marotta e il calciomercato dell'Inter: Palestra ma non soloLe parole del presidente nerazzurro

Read more »

Calciomercato Inter: le dichiarazioni di Marotta su Palestra, Dumfries, Chivu e StankovicIl presidente dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato dei piani per la prossima stagione, confermando l'interesse per il talento italiano Palestra, l'addio inaspettato di Dumfries verso il Real Madrid, il rinnovo di Chivu e il ritorno di Stankovic. Ecco tutti i dettagli.

Read more »